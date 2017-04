Le Snategs se veut menaçant

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le syndicat national autonome des travailleurs d'électricité et du gaz (Snategs) menace de reprendre la protesta.

En effet, N’ayant reçu ‘’aucune suite favorable à sa plateforme de revendications après la tenue de son mouvement de grève de trois jours’’, le Snategs a brandi la menace d’un nouveau mouvement de grève national prochainement. Se félicitant de «la réussite» de sa grève de trois jours et des rassemblements nationaux, le Snategs a dénoncé les «menaces proférées à l’encontre des cadres syndicaux». Dans un communiqué rendu public, le syndicat a dénoncé "une répression acharnée et une atteinte au droit à la grève et aux rassemblements pacifiques des travailleurs affiliés au SNATEGS." «Malgré les obstacles et la fermeture des portes du siège du syndicat par la force, la détermination des jeunes du syndicat autonome persiste toujours et ils ont trouvé la rue comme seul refuge pour faire valoir leurs doléances», lit-on dans le même communiqué. Cette entité syndicale convoquera son conseil national dans les plus brefs délais, «pour évaluer la situation des lieux et réfléchir à des mouvements de protestation plus radicaux», fait-elle savoir. Les travailleurs d’électricité et du gaz soutiennent qu’ils luttent depuis plusieurs années pour leur dignité et les libertés individuelles afin "d'améliorer les conditions de vie des travailleurs qui sont devenus complexes", déplorent-ils. Pour ce qui est du troisième et dernier jour de la grève générale, le président du SNATEGS souligne qu’une très forte participation des travailleurs a été enregistrée. S’agissant du suivi des trois jours de grève à l’échelle nationale, la même source a avancé un taux de 62%, avec la participation de 28 wilayas. Pour rappel, cette catégorie de travailleurs exige «le respect des libertés syndicales, l’augmentation des salaires à 50%, la promotion automatique après 3 ans de travail, ainsi que de la fixation des primes de risques pour les travailleurs exécutifs et les agents de sécurité et des primes d’encouragement pour tous les travailleurs sans distinction». Aussi, le Snategs insiste sur le fait de consacrer des heures d’allaitement pour les femmes à partir du moment où elles rentrent de leurs congés de maternité.

L. O. Challal.