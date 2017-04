Le SNCCOPEN interpelle la tutelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN), bureau de wilaya de Tizi-Ouzou, présidé par M. Hallou Mohamed Arezki, a rendu publique, hier, une déclaration de l’assemblée générale tenue, avant-hier, au siège des œuvres sociales de l’éducation. L’assemblée avait regroupé une soixantaine de délégués de 19 daïras sur les 21 que compte la wilaya de Tizi-Ouzou, à raison, selon le président Hallou, «de deux ou trois éléments par daïra». Le document fait état d’une dizaine de points inscrits à l’ordre du jour et discutés «à bâtons rompus par les délégués». On peut lire sur la déclaration que «Le SNCCOPEN ne compte pas baisser les bras dans sa lutte jusqu’à l’aboutissement et l’acquisition de nos droits légitimes». Les signataires exigent «l’annulation des articles 19 et 22» du statut général de la fonction publique, concernant les travailleurs vacataires. Le syndicat demande «l’ouverture des statuts particuliers concernant les catégories 08/04 et 08/05». Ils ajoutent plus loin : «Il est temps que les responsables nationaux et locaux règlent les problèmes socioprofessionnels des corps communs». Le SNCCOPEN revient sur son «droit à un siège, à l’instar des autres syndicats de la wilaya et dont la demande n’est pas encore honorée par la direction de l’éducation». Le syndicat exige de la tutelle «l’application des PV cosignés par les deux parties, l’un en novembre 2015 et l’autre le 10 avril 2016». Quant aux recrutements, le SNCCOPEN propose «un mouvement des anciens qui désireraient changer de postes avant toute affectation des nouveaux admis aux concours». Le document fait état de «La nécessité d’une formation au profit des corps communs au cours de l’année 2017». Le SNCCOPEN invite Mme la ministre à «réviser l’article 09 de la décision 19/01 concernant les œuvres sociales de l’éducation, de la gestion desquelles les corps communs sont exclus, et demande l’ouverture de deux postes permanents dans les commissions de wilaya et nationale», conclut le document.

M. A. Tadjer