Deux points de vente illicite de boissons alcoolisées fermés

La descente effectuée dernièrement par les agents de la sûreté de daïra d’Aokas dans deux endroits suspects de vente de boissons alcoolisées s’est soldée par la saisie de 1 622 unités de boissons alcoolisées de divers types, a-t-on appris, hier, de source sécuritaire. Suite à cette opération, deux individus, propriétaires de ces commerces illicites, ont été arrêtés et leurs locaux mis sous scellés, a souligné notre source. Les deux mis en cause s’adonnaient à la vente de boissons alcoolisées sans détenir des autorisations officielles délivrées par les autorités compétentes, pour exercer ce genre d'activité, a-t-on précisé. Âgés de 35 et 42 ans, ces deux individus, originaires de la ville d’Aokas, sont poursuivis pour vente de boissons alcoolisées sans autorisation. À l’approche de la saison estivale, le phénomène de l’ouverture de points de vente illicites de boissons alcoolisées prend de l'ampleur, notamment dans les régions du littoral, qui accueillent des milliers d’estivants.

B. S.