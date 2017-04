Une commission de la DE au CEM Mézine

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a dépêché, dans la matinée d’hier, une commission, composée de trois inspecteurs, au niveau du CEM Mezine Younès, dans la commune d’Iferhounène. L’objectif de cette commission était de désamorcer le conflit opposant le personnel notamment les enseignants, au directeur dudit établissement scolaire. Pour rappel, les enseignants exigeaient le départ, ‘’pur et simple’’, du directeur depuis plusieurs mois. Pour ce faire, ils ont même recouru à plusieurs mouvements de grève au cours de cette année scolaire, dont le dernier, qui a été enclenché mercredi dernier, a privé les élèves de cours pendant 3 jours. Ce débrayage avait, dès lors, provoqué l’ire des parents d’élèves qui ont dénoncé «la prise en otage des élèves par les parties en conflit, alors que les examens de fin d’année approchent». Lors de son déplacement avant-hier à l’établissement, la commission académique a entendu en premier lieu les parents d’élèves lesquels ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir de leurs enfants. Tout en se disant ‘‘impartiaux’’ face à ce conflit, les parents ont exhorté les parties concernées à mettre fin à ces mouvements de grève dans les plus brefs délais. Après les parents, les inspecteurs ont entendu les deux versions opposées des enseignants et du chef d’établissement. Un terrain d’entente a été trouvé, par la suite, puisqu’il a été décidé, d’un commun accord, la reprise des cours pour ce lundi (ndlr, hier). Les inspecteurs ont promis de soumettre le constat au DE, «seul habilité à prendre les mesures qui s’imposent (…)». Sa réponse, promettent ces derniers, sera connue dimanche prochain, a-t-on appris auprès des intéressés.

Madjid A.