Chérifi insiste sur un meilleur aménagement

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a effectué, hier, une visite de travail dans les communes d’El-Khebouzia et Sour El Ghozlane pour s’enquérir de l’état d’avancement de nombreux projets de développement. Dans la ville d’El-Khebouzia, M. Cherifi a supervisé les travaux du projet d’aménagement du quartier du 5 juillet. D’après les explications fournies sur place, les travaux du projet ont atteint un taux d’avancement de 80%. D’un montant de 800 millions de centimes, le projet en question a été lancé en janvier dernier pour un délai de réalisation de 5 mois. L’on a appris, par ailleurs, que la commune d’El- Khebouzia a bénéficié en 2016 de six projets du PCD pour un montant de 42 millions de dinars. En 2017, la commune a eu droit à une enveloppe de 29 millions dans le cadre des PCD pour financer six opérations de développement. Profitant de la présence du wali, de nombreux citoyens lui ont fait part des problèmes du logement et de l’emploi. M. Chérifi a promis d’examiner ces doléances et d’y remédier. S’agissant du manque de moyens financiers dont souffre le club sportif local, et pour soulager la crise dont souffre le club, il a accordé une enveloppe de 50 millions de centimes pour l’achat des équipements sportifs. Toujours à El-Khebouzia, Mouloud Chérifi a assisté au lancement des travaux du projet de réalisation d’un terrain de sport de proximité (TSP) pour un montant de 500 millions de centimes. Sur place, il a donné des instructions pour que le terrain en question soit clôturé et que sa gestion soit confiée au comité du quartier. Dans la commune de Sour El Ghozlane, deuxième et dernière étape de la visite, le premier magistrat de la wilaya a supervisé les travaux d’aménagement du boulevard principal de la ville. D’un montant de 114 millions de dinars, le projet en question enregistre un taux d’avancement de 80%. M. Chérifi s’est dit satisfait du travail accompli, toutefois il a suggéré à ce que «le revêtement des trottoirs en carrelage soit revu.» Il a aussi préconisé l’engazonnement de certains espaces, notamment les bords du boulevard et l’installation des lampes LED. Pour lui, il est impératif de livrer le boulevard avant le mois de Ramadhan et de créer de l’animation dans cette partie de la ville à l’occasion du mois sacré. L’autre projet visité par le wali était celui de la réalisation d’un terrain de sport de proximité au profit des jeunes de la localité pour un montant de 500 millions de centimes. À côté du terrain devant accueillir cette structure, il est prévu la réalisation d’un espace de loisirs par un investisseur privé. Le wali prendra aussi connaissance du programme de revêtement en gazon synthétique de trois terrains de sport de proximité, pour un montant global de 13 millions de dinars.

Djamel Moulla