Parade en robe kabyle

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

C’est à l’initiative du comité autonome des étudiants du département de Tamazight de l’université de Bouira, qu’une journée «Balade en robe et burnous kabyles» a été organisée, avant-hier dans la ville de Bouira. La balade a regroupé plusieurs dizaines de jeunes étudiantes et étudiants qui ont sillonné les rues de la ville de Bouira, dans une ambiance bon enfant. Selon Nacer, membre du comité des étudiants, cette action qui est une première à Bouira, s’inscrit dans le cadre du programme de commémoration du double anniversaire du Printemps berbère 1980 et du Printemps noir 2001. Selon notre interlocuteur, l’initiative était une totale réussite et a été largement saluée par les citoyens de la ville : «Notre action s’est déroulée dans de très bonnes conditions et elle a vu l’implication des étudiants et étudiantes de l’université et même des citoyens de la ville qui nous ont accompagnés de l’université jusqu’à la placette de la maison de la culture. À travers cette petite balade, nous avons espéré revivre notre mode de vie traditionnelle, avec notamment le port des habits traditionnels, dont notre robe kabyle», dira notre interlocuteur qui précise, par ailleurs, qu’un riche programme a été mis en place par les étudiants de l’université de Bouira pour la commémoration de la journée du 20 avril. Un programme qui comporte, notamment, l’organisation d’expositions, de conférences débats, des pièces théâtrales et des projections. Il sera clôturé par une grande marche des étudiants dans la journée du 20 avril, pour «la généralisation de l’enseignement de Tamazight», précise encore notre interlocuteur.

O. K.