24 élèves victimes d’une intoxication au gaz

Pas moins de 24 élèves ont été hospitalisés, hier, suite à une intoxication au gaz au lycée Louni Messaoud de la commune d’El-Hachimia, à une dizaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira. En effet et selon une source locale, l’incident s’est produit vers 11h, lorsque des élèves de deux classes ont inhalé du gaz. Les victimes ont été prises de nausées et de vertiges, ce qui a nécessité leur évacuation aux urgences de la polyclinique d’El-Hachimia, où elles ont été prises en charge. Le pronostic vital n'est engagé pour aucun d'entre eux. Notre source précise qu’une importante fuite au niveau de la chaufferie serait derrière cet incident qui a provoqué l’évacuation et la fermeture de l’établissement pendant toute la journée d’hier. En début d’après-midi, les éléments de la protection civile étaient toujours sur place pour détecter la fuite en question, alors que les éléments de la Police ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident.

