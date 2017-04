Deux dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 37 minutes | 52 lecture(s)

Grâce aux renseignements d'un citoyen, les éléments de la police judiciaire locale viennent d'arrêter deux dealers au centre-ville de Zemmouri, à 15 kms à l'Est de Boumerdès.

Selon un communiqué de presse de la sûreté de wilaya, les policiers sont intervenus dès la réception de l'appel du riverain, qui les a appelés sur le numéro vert 1548, ayant indiqué l'endroit exact où se trouvaient les deux suspects.

Fichés au niveau du commissariat comme dealers récidivistes, les deux mis en cause ont été interpellés au moment où ils s'apprêtaient à écouler une quantité de cette matière toxique, près de la station de bus de l'ex-Courbet, a-t-on précisé.

Les policiers ont trouvé, alors, en leur possession deux plaquettes de psychotropes, une quantité de 70g de kif traité, et une importante somme d'argent provenant de la commercialisation de la drogue.

Âgés respectivement de 23 et 44 ans, les deux mis en cause, répondant aux initiales R. I. et H. DJ., sont originaires du village côtier voisin de Cap Djinet. Une commune considérée, depuis quelques années, comme une plaque tournante de la drogue.

D'ailleurs, un groupe de jeunes paysans, spécialisé dans le commerce de cannabis à l'embouchure d'Oued Isser, a été démantelé par la brigade locale de sécurité, il y a moins de trois semaines.

Pour détention et trafic de drogue en récidive, les deux mis en cause susmentionnés ont été placés sous mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de Tidjelabine, sur ordre du magistrat instructeur de la circonscription.

Salim Haddou.