Lancement des travaux de l’usine IVECO

La société algérienne Ival, représentante du constructeur italien IVECO, lancera les travaux de réalisation de son usine de camions et de véhicules utilitaires à Bouira dès mardi prochain à Oued El Berdi. Le projet servira à la création de quelque 3 000 emplois.

Selon un communiqué de presse du groupe Ival, publié jeudi dernier, le futur site sera implanté dans la méga-zone industrielle de Sidi Khaled, relevant de la commune d’Oued El-Berdi, à 10 kilomètres au Sud-est de la wilaya de Bouira.

Une cérémonie de pose de la première pierre aura lieu mardi prochain, selon le même communiqué, qui ne précise cependant pas ni la durée des travaux, ni la date de mise en service de l’usine. Pour rappel, une assiette de 10 hectares a été réservée par la wilaya de Bouira, pour implanter ce projet au mois d’octobre 2015 dans la méga-zone de Sidi Khaled.

Le PDG du groupe Ival, M. Mohammed Bairi, a déclaré auparavant, que l’usine en question sera destinée, dans un premier temps, au montage des véhicules utilitaires de type «Iveco Daily».

La capacité de montage passera de 1 500 véhicules par année à 6 000 après trois années d’entrée en production. Il y a lieu de préciser qu’en plus de «Daily Iveco», il est prévu le montage de deux autres produits, à savoir l’«Eurocargo» (PTAC de 10 à 18 T) et le «iTrakker» (PTAC de 19 à 100T) déjà commercialisés en Algérie et en Europe.

M. Bairi fera savoir également que des conventions de sous-traitance ont été signées avec des entreprises algériennes, à l’image de ZF Algérie et la SNVI qui vont fournir des boîtes à vitesse, des chambres froides et autres bennes. L’étude initiale du projet prévoit la création de 3 000 et 4 000 emplois directs et indirects.

