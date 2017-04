Un monument à leur mémoire inauguré hier

Par DDK | Il ya 37 minutes | 78 lecture(s)

À l’occasion du 61ème anniversaire de la mort des martyrs M’barek Aït Menguellet, Salah Aït Mohand Saïd et Amar Ould Hamouda, un monument, érigé à leur mémoire, a été inauguré hier, au village Aït Allaoua, dans la commune d’Iboudrarène.

La cérémonie s’est déroulée en présence des familles des trois martyrs, de nombreux Moudjahidine, de veuves, fils et filles de chouhada, du secrétaire général de la wilaya, de la cheffe de daïra de Béni Yenni, des représentants de l’ONM, du comité de village Ighil Bouamas, du P/APC d’Iboudrarène, celui d’Akbil, ainsi que de l’association M’Barek Aït Menguellet et une foule nombreuse de citoyens et citoyennes de la région.

Des témoignages, des prises de paroles ont eu lieu pour l’occasion. Ouahab Aït Menguellet, P/APC de Tizi-Ouzou, et fils du Martyr M’Barek Aït Menguellet, a d’emblée exprimé sa joie de voir la population, qui était nombreuse à la commémoration, reconnaissante du combat mené par son père et ses compagnons durant la guerre de l’indépendance : «Votre reconnaissance n’a pas de prix. Aujourd’hui, je suis très heureux de savoir que la population n’oublie pas ceux qui se sont sacrifiés hier pour que les Algériens vivent aujourd’hui dans la dignité. Ils ne sont pas morts vainement. Mon père est mort pour l’Algérie entière, pas seulement pour la Kabylie, une Algérie amazighe et unie».

«Mon père est mort pour l’Algérie entière», réitère Ouahab Aït Menguellet, maire de Tizi-Ouzou Sur le rôle de son père et de ses compagnons de lutte, durant la guerre de l’indépendance, il a expliqué qu’entre autre «ils étaient les architectes de l’installation des cellules de l’OS à l’Ouest, ils sont partis d’ici, de la Kabylie pour les installer».

Si Ouali, représentant de l’ONM, de son côté, a affirmé que «M’Barek Ait Menguellet et Ould Hammouda ont été reconnus dès l’indépendance comme des martyrs. Personne ne peut contester cela, dans le cas de Salah Ait Mohand Said, aucun dossier n’a été présenté pour sa reconnaissance, c’est à sa famille maintenant de se présenter à la Kasma de l’ONM à Yattafen.

Le dossier sera envoyé au ministère pour lui attribuer la qualité de Chahid». Par ailleurs, l’assistance s’est regroupée la matinée à Tassaft Ouguemoun, lieu prévu pour le rassemblement, où ils ont procédé aussi au dépôt de gerbes de fleurs et à un recueillement à la mémoire de plusieurs personalités du monde culturel Amazigh et du combat démocratique.

C’est ainsi qu’il a été observé des haltes sur les tombes de Bacha Mustapha au cimetière de la famille Bacha, de Ouahioune Djaffar, Ait Hamouda Kamal et Yousfi Azzeddine au «monument Tassaf», Ouahioun Chabane, et Ouhioune Said au «cimetière Ouahioune», avant de rallier Ait Allaoua et procéder à la grande inauguration. à noter que toutes les cérémonies se sont déroulées dans la dignité et le recueillement.

Kamela Haddoum.