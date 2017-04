Marche et défilé de tenues traditionnelles

Par DDK | Il ya 38 minutes | 56 lecture(s)

Organisée par la liste «Initiative citoyenne» que pilote le maire de Tinebdar, Braham Benadji pour les prochaine législatives, la marche populaire initiée à Sidi-Aich s’est déroulée dans une ambiance conviviale, même si elle n'a pas drainé la foule des grands jours.

La marche a débuté à travers l’artère principale de la ville pour aboutir sur le perron de la place Mohamed Boudiaf. Le rassemblement au pied de cette place a vu l’intervention de Braham benadji.

L’orateur soulignera que «c’est là une date historique célébrée» avant de revendiquer «l’officialisation effective de tamazigth» et «la création d’un fonds de solidarité qui servira à venir en aide aux familles de militants de la cause amazighe, disparus ou encore vivants et qui sont dans le besoin».

Dans l’après-midi, les candidats de la liste indépendante «Initiative citoyenne» ont organisé un meeting populaire à Feraoun devant un public nombreux et attentif. Par ailleurs, l’association Azal d’aide des enfants aux besoins spécifiques de Sidi-Aich, a organisé durant cette journée du 20 Avril un défilé des tenues traditionnelles kabyles à travers les artères de la ville de Sidi-Aich.

T. Mustapha