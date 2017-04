«Pour l’officialisation effective de Tamazight»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 69 lecture(s)

La traditionnelle marche du Printemps berbère et du Printemps noir en date du 20 avril s’est déroulée, jeudi dernier, dans le calme à travers les artères de la ville de Bouira.

Prévue initialement à 11h, plusieurs carrés se sont formés au point de départ sur la place publique de la vieille ville, en attendant la fin du meeting du RCD.

Les candidats à la législature se sont relayés au micro pour inciter la foule présente à se rendre massivement aux urnes le 4 mai prochain. Yahiaoui Kaci, membre du bureau régional du RCD, a été le premier à prendre la parole en rendant hommage à Mouloud Mammeri et en s’attaquant violemment au pouvoir.

Said Nedjaâ qui lui succédera, s’en prendra également à la politique du gouvernement relevant «le caractère facultatif» de Tamazight qui demeure soumis à l’appréciation des parents d’élèves. Djemâa Zineb, qui figure sur la liste des candidats, estimera pour sa part qu’il s’agit en cette date de «(…) commémorer dignement cette date du 20 avril et ne pas oublier les martyrs du Printemps noir et du Printemps berbère.

Pour clore cette prise de parole, c’est le tête de liste en la personne de M. Akkache Yahia qui a remercié l’assistance hommes et femmes pour leur présence : «Nous commémorons chaque année le 20 avril et jamais je n’ai eu l’idée qu’un jour je serais candidat. Cela prouve que mon militantisme est inébranlable (…) Je ne suis pas juste ici pour la circonstance des élections législatives. Je réponds toujours présent en cette date symbolique et je continuerais à l’être parmi vous. C’est une question de principe, comme pour tous les présents qui sont aujourd’hui avec nous.»

Après s’être relayé à la tribune, les candidats ont appelé les présents à se rassembler pour une marche qui les a menées vers le siège de la wilaya. Tout au long de ce parcours, et sous un dispositif de sécurité impressionnant, les centaines de marcheurs, auxquels se sont greffés des éléments du MAK, ont scandé des slogans en réclamant «l’officialisation effective de Tamazight.»

Des étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira se sont joints à la marche à mi-parcours. Après que les forces de l’ordre aient bloqué la circulation aux automobilistes pour permettre aux marcheurs d’arriver devant le siège de la wilaya, une autre prise de parole a été improvisée sur place. Après avoir réitéré l’appel à une participation massive pour les élections législatives du 4 mai prochain, les initiateurs de la marche ont appelé les présents à se disperser dans le calme.

Hafidh Bessaoudi