Saïd Djouder enterré hier à Tiboualamine

Par DDK | Il ya 37 minutes | 119 lecture(s)

Il y avait beaucoup de véhicules sur le chemin de wilaya menant d’Aokas à Tizi N’Berber, hier.

Une route qui dessert la localité de Tiboualamine, et le cimetière Isref ou a été enterré, après la prière du dohr, Saïd Djouder, retraité des forêts et candidat sur la liste FLN de Béjaïa aux prochaines législatives.

Outre le maire de la localité, Docteur Djamel Ould Abbès, le secrétaire général du FLN, était présent, accompagné de son collaborateur Saddek Bougetaya, venus d’Alger pour assister à l’enterrement de Saïd Djouder, dont la disparition puis la découverte du corps ont bouleversé la région.

Disparu le 30 mars dernier, le défunt n’avait plus donné signe de vie, plongeant sa famille et ses amis dans le désarroi. Les habitants de son village natal Tiboualamine avaient d’ailleurs fermé la route nationale n° 9, à proximité de Tala Khaled, dans la commune d’Aokas, puis organisé une marche et un sit-in au chef-lieu de wilaya, pour exiger plus d’efficacité dans l’enquête.

Il y a moins d’une semaine, son véhicule avait été retrouvé à Bousmaïl, dans la wilaya de Tipaza, avec à l’intérieur la copie d’une pièce d’identité appartenant à un jeune natif de la région.

L’enquête menée par les services de police a abouti à l’arrestation de cinq personnes qui ont avoué avoir assassiné Djouder Saïd à Béjaïa. Et c’est sur indications des ces derniers que le corps du défunt a été retrouvé à Cap Carbon.

A Gana.