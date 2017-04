Conférence-témoignages au CFPA de Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le 37e anniversaire du Printemps amazigh a été célébré, comme chaque année, dans tous les établissements scolaires de la région, mais aussi au centre de formation professionnelle et d’apprentissage Krim Said.

Les stagiaires et les professeurs ont préparé un riche programme, en collaboration avec la maison de jeunes locale et celle de Boumahni (Aïn Zaouïa). Dans la matinée du jeudi, une conférence y a été animée par Alioui Said, témoin des événements, sous le thème «Avril 80».

Le conférencier a captivé l’assistance, tant il rapporta la chronologie détaillée des événements, allant de l’interdiction de la conférence que devrait donner Mouloud Mammeri à l’université de Tizi-Ouzou au sujet des anciens poèmes kabyles, jusqu’aux combats et aux manifestations dans toute la Kabylie durant tout le mois d’avril de l’année 80.

Dès la fin de la conférence, les stagiaires l’ont carrément assailli de questions, «très pertinentes», dira-t-il. La conférence sera suivie de deux pièces théâtrales. La première fut interprétée par les jeunes du CFPA et traitait des problèmes au sein de toute famille.

La seconde était jouée par la troupe théâtrale de la maison de jeunes de Boumahni, elle traitait du 20 avril 80. Au terme de la journée pleine d’activités, une animation artistique a été programmée où de jeunes chanteurs sont montés sur scène pour interpréter des chansons engagées, notamment des titres de Lounès Matoub.

«Dans notre établissement, nous avons toujours célébré le 20 avril. Il est de notre devoir de transmettre l’importance de cette date aux jeunes générations», nous déclarera un professeur formateur.

«Nous sommes très heureux et fiers d’avoir participé à cet hommage acteurs de la cause berbère», nous dira une stagiaire. Avant de clore les activités de la journée, des diplômes de participation ont été décernés aux participants.

Amar Ouramdane