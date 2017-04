Thala Ouamar célèbre l’évènement

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Le comité du village Thala Ouamar, dans la commune de Tizi-Gheniff, a célébré le 37e anniversaire du Printemps berbère dans le recueillement mais également dans la joie et l’allégresse.

«Cette célébration est organisée avec la collaboration de la direction de la culture de Tizi-Ouzou qui a mis à notre disposition non seulement la sonorisation mais également l’ensemble d’un orchestre avec des musiciens. Pour sa part, l’APC nous a fourni les sièges et autres matériels», confie le président dudit comité, en l’occurrence M. Abderrahmane Mansour, tout en ajoutant que la célébration du 20 avril est également «une occasion de retrouvailles des enfants du village.»

«Nous avons également fixé l’objectif de non seulement sensibiliser nos jeunes à notre histoire culturelle mais aussi leur donner l’exemple à suivre pour défendre leur personnalité», déclare l’un des membres du bureau du comité.

Ainsi et outre les différentes expositions de poterie, vannerie, anciens ustensiles utilisés et fabriqués dans le village, le comité dudit village a également prévu un grand gala artistique avec la participation de nombreux chanteurs, à savoir Saïd Charfa, Marzouk Kebaili, Mokrane et Madjid Tachkourt, Amar Khalfaoui, Achour Lakehal, Nacer Khelif, la chorale des filles de Tizi-Gheniff ainsi que le groupe Amdal Kids de Tizi-Ouzou.

Essaid Mouas