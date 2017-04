Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

Dans le cadre des festivités officielles pour la commémoration du Printemps berbère de 1980 et du Printemps noir de 2001, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a effectué hier une visite à Bouira.

Une longue sortie sur le terrain qui l'a conduit dans plusieurs localités de la wilaya, où il a assisté à différentes activités sportives et culturelles, organisées par le mouvement associatif et les maisons de jeunes à cette occasion.

Ainsi, au niveau de la Maison de jeunes Mohammed Issiyakhem de la ville de Bouira, M. Ould Ali a assisté à la cérémonie de clôture de la Semaine culturelle berbère, organisée par l'ODEJ de Bouira. Les participants à cette première édition, notamment des artistes locaux, ont été honorés par le MJS et le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi.

M. Ould Ali a affirmé, en marge de cette cérémonie, qu'il est venu à Bouira "au nom du gouvernement, pour saluer les efforts consentis localement pour la commémoration du 20 avril et la généralisation de l’enseignement de Tamazight".

"Le 20 avril est une date hautement symbolique qui caractérise les luttes démocratiques et identitaires. Un processus qui s'est traduit par l'enseignement de Tamazight et enfin son officialisation l'année dernière", a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux militants de la cause identitaire en Algérie.

Selon-lui, les militants ont toujours œuvré pour l'intégrité du pays : "Tamazight est un élément fédérateur et la Kabylie est le ciment de notre unité", a-t-il insisté.

Toujours dans la ville de Bouira, M. Ould Ali a assisté à une grande parade sportive organisée sur la place publique, au centre-ville, par plusieurs associations sportives locales, spécialisées notamment dans le football et le karaté-do.

En outre, l’hôte de Bouira a donné le coup d'envoi d'une caravane de sensibilisation pour la participation aux prochaines élections, organisée par le club amateur du MB Bouira. Cette caravane sillonnera tous les quartiers du chef-lieu de la wilaya, pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de ce rendez-vous électoral, apprend-on.

Le cortège officiel s'est ébranlé, par la suite, vers la commune de Bechloul, où le MJS a donné le coup de starter à la première édition de la compétition de natation pour les jeunes de moins de 13 ans, au niveau de la piscine semi-olympique de cette localité. Une compétition à laquelle ont pris part plus de 40 athlètes de plusieurs clubs sportifs scolaires de la région.

Dans la commune d'Aghbalou, à l'extrême Est de la wilaya, M. El Hadi Ould Ali a assisté à une compétition de lutte gréco-romaine organisée à la salle omnisport. Il visitera également des stands d'associations locales. La visite du ministre s'est poursuivie dans l'après-midi, notamment dans les communes de Chorfa, Ath Mansour, Ahnif et El Adjiba, où il a assisté à différentes activités du mouvement associatif de ces communes et visité des structures de jeunes.

Oussama Khitouche