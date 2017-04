«La HIISE peut garantir la transparence des élections»

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

À quelques jours de la clôture de la campagne électorale des législatives, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a fait, hier, un mini-bilan.

En effet, selon lui, 50% des espaces réservés aux affiches électorales n’ont pas été exploités par les candidats en lice lors de la première semaine de cette campagne. «Les choses se sont améliorées au cours de la deuxième semaine, espérant que les candidats seront plus actifs durant la dernière semaine», a affirmé, M. Derbal lors de son intervention au forum du quotidien «El Moudjahid». Il a affiché sa satisfaction par rapport aux discours électoraux tenus jusqu’à présent par les candidats, «qui ont respecté les règles d’éthique», a-t-il dit, notant que les activités de proximité ont eu une grande part, par rapport aux meetings populaires. Pour ce qui est des saisines, M. Derbal a indiqué que son instance a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux dépassements de la loi, citant à titre d’exemple la publicité dans les journaux qui est interdite par la nouvelle loi électorale. Au sujet de certaines femmes candidates qui n’ont pas dévoilé leurs photos sur les affiches, M. Derbal a précisé que la loi accorde le droit aux partis politiques de faire connaître leurs programmes électoraux et leurs candidats sans préciser les modalités. «En effet, la loi n’oblige pas les candidats à afficher leurs photos», a-t-il dit. Concernant l’exploitation de la mosquée à des fins politiques, il dira : «La loi interdit cela aux partis politiques, mais qu’on utilise la mosquée pour parler des sujets d’intérêt général, cela n’est pas interdit», a-t-il noté. Questionné sur les propos tenus par le Président du Mouvement populaire algérien (MPA), sur les licences d’importation des boissons alcoolisées, M. Derbal dira : «Amara Benyounès est un ami que je respecte beaucoup, et tous les candidats ont le droit de dire ce qu’ils veulent, puisqu’ils respectent la loi». S’agissant de la transparence des prochaines élections, le même responsable a souligné que cela est le devoir de toutes les parties. «Pour qu’il y ait des élections propres, il faut qu’on respecte les lois», a-t-il lancé. Tout en assurant que la « HIISE peut garantir la transparence des prochaines élections», le même responsable a mis en exergue la nécessité de donner plus de prérogatives à ce nouvel organisme «pour qu’il puisse jouer convenablement son rôle». À propos de le l’implication de l’administration, il a appelé à casser ce tabou pour en finir avec les pratiques illégales pendant les rendez-vous électoraux.

Samira Saïdj