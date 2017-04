Risque de perturbation dans les hôpitaux

Par DDK | Il ya 58 minutes | 56 lecture(s)

Un vent de protestation soufflera à partir d’aujourd’hui sur les établissements de la santé publique.

En effet, le syndicat national des praticiens de la santé publique maintient son mot d'ordre d'une grève nationale de deux jours, prévue à partir d'aujourd'hui.

Un mouvement de grève qui sera appuyé par un rassemblement national au deuxième jour du débrayage, devant le siège du ministère de la Santé, de la population, et de la réforme hospitalière.

Cette action de contestation concernera, en dehors du service minimum, les activités de soin et de consultation, les activités de prévention (Vaccination…) et les réunions des comités médicaux et conseils médicaux et autres.

Le SNPSP réitère son attachement à sa plate-forme de revendications. Celle-ci, selon le SNPSP, tourne autour de la révision du statut particulier des praticiens de la santé publique.

Il déplore aussi «les conditions pénibles de travail et l'insécurité qui règne dans les structures de soins». Ce syndicat réclame également «l'instauration d'une indemnisation financière pour les praticiens réquisitionnés pour les examens de fin d'année scolaire et les échéances électorales, à l'instar des autres corps de la fonction publique».

En outre, le SNPSP exige toujours l'alignement entre anciens et nouveaux diplômes pour les médecins, dentistes et pharmaciens, avec la classification du doctorat sur la grille des salaires de la fonction publique, ainsi que l'assainissement de la situation financière induite par l'intégration, depuis le mois d'août 2015, des praticiens médicaux dans le grade de "principal" et "en chef".

L. O. Challal