La RN9 bloquée hier par des protestataires

Hier, pour la énième fois, la route nationale n° 9, reliant Béjaïa à Sétif, a été bloquée à la circulation. La cause, cette fois, est liée à l’investissement dans la région. Des citoyens de la commune de Boukhelifa, très probablement (?) soutenus par quelques travailleurs du groupe Cevital, ont fermé la route à Maghra, à proximité de l’antenne administrative, pour demander aux autorités de faciliter la procédure au groupe de Rebrab pour entamer son projet de réalisation d’un village touristique dans la région. Ce mégaprojet, à implanter sur plus de 180 hectares, comprend, selon notre source, des hôtels, des bungalows, une auberge et autres structures annexes pour les activités de plaisance, d’affaires et de commerce. Mais dès que Rebrab avait acquis ce terrain, deux familles de la commune de Boukhelifa en ont revendiqué la propriété. D’ailleurs, elles ont implanté, dans tous les terrains concernés, des pancartes indiquant que ces derniers leur appartiennent conformément à un document administratif de l’époque. Qui en a, en réalité, la propriété ? Car il faut admettre que le groupe Cevital n’aurait pas commencé à clôturer l’assiette de terrain s’il ne disposait d’aucun document attestant sa propriété. Y aurait-il deux actes de propriété distincts ? Un litige à vite lever mais qui, en attendant, a pénalisé hier encore la population notamment ceux qui se rendent au travail à Béjaïa, à partir des communes de l’Est béjaoui, ou encore les camionneurs et commerçants devant rejoindre le port ou les usines de la région de Béjaïa.

A. Gana.