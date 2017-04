Un réseau de vol de voitures démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La brigade de la police judiciaire de Boudouaou vient de mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs composée de cinq éléments, dont une femme, spécialisée dans le vol de voitures. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, les enquêteurs ont enclenché leur opération, dès leur réception d'une information faisant état de la présence d'une voiture volée dans un parking de la ville citée. Ayant su qu'il s’agissait du véhicule d'un particulier de la ville voisine de Rouiba, la dite brigade policière a renforcé son dispositif de surveillance. Embusqués à bonne distance de ce parc, les limiers de la police ont pu apercevoir deux individus prendre place dans la voiture suspecte. Ils seront rapidement arrêtés en compagnie de deux de leurs acolytes, roulant dans un autre véhicule, au niveau d'un barrage fixe suite à leur signalement. Les mis en cause, dont deux originaires de Blida (S. M. et L. L.), et deux autres respectivement originaires d'Alger et de Boumerdès (M. N. et A. K. H.), ont été aussitôt conduits au commissariat de la circonscription où ils ont dûment signé un procès verbal. Sur la base de leurs aveux, les policiers ont mis, aussi, la main sur une femme faisant partie de ce réseau de malfaiteurs. Encerclant un hôtel de l'ex-Alma où elle logeait, cette femme, originaire de Kouba (Alger) a été interpellée par les policiers dans sa chambre. Pour les chefs d'inculpation de création de groupe de malfaiteurs, de vol de voitures en stationnement, d'utilisation de véhicule pour le vol et de recel d'objets volés, les cinq mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Tidjelabine, sur ordre du magistrat instructeur près le tribunal de la circonscription.

Salim Haddou.