Sit-in des syndicalistes des œuvres universitaires

Les cadres syndicaux des résidences universitaires de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, encadrés par la coordination de wilaya du syndicat SNAPAP, ont organisé, dans la journée d’hier, un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya.

À travers cette action, ils réclament «les suites de la commission d’enquête diligentée par la direction générale aux services de la DRH et de la restauration».

Kassa Nacer, président de la coordination du SNAPAP de la wilaya de Béjaïa, précise que cette commission d’enquête a été réclamée par le syndicat, pour mettre fin «au mépris et marasme dont souffrent les travailleurs dans les différentes résidences universitaires».

Les travailleurs ignorent à ce jour les résultats de cette commission. «Or, ajoute le président de la coordination du SNAPAP de Béjaïa, cette commission devait avoir pour finalité une réunion entre les cadres syndicaux et les responsables de la DOU, pour mettre fin aux problèmes qui empoisonnent la vie des travailleurs et qui empêchent ledites résidences universitaires de tourner en rond».

Les travailleurs, selon notre interlocuteur, souhaitent «plus de transparence dans l’octroi des échelons et les promotions». Dans une déclaration datée du 18 du mois courant, les travailleurs exigent «la satisfaction de la plateforme de revendications déposée depuis six mois, l’ouverture d’un dialogue serein pour trouver des solutions concrètes aux différents points revendiqués, la liberté syndicale, l’arrêt des affectations abusives à l’encontre des travailleurs affiliés au SNAPAP et l’égalité entre les travailleurs du même secteur et mettre fin au favoritisme».

