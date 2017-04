Grogne chez les adjoints d’éducation

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Des adjoints d’éducation et des superviseurs de la wilaya de Bejaia, encadrés par le SNTE (Syndicat national des travailleurs de l’éducation) auquel est affiliée leur coordination de wilaya ont organisé dans la matinée d’hier une grève qui a été suivie d’un rassemblement devant la direction de l’Education et d’une marche symbolique du lieu du rassemblement jusqu’au siège de la wilaya.

Cette action de protestation a été enclenchée pour exiger de la part de la direction de l’Education la satisfaction de leurs revendications maintes fois exprimées et plus de considération à leur égard en ce qui concerne notamment les affectations et la mise en application de leur promotion.

Ouadah Mohamed, coordinateur national des adjoints d’éducation et des superviseurs de la wilaya de Bejaia, souligne que contrairement à d’autres wilayas, cette catégorie de fonctionnaires, à Bejaia, n’est pas bien prise en charge pour ce qui est de leur formation, de leurs affectations et de la mise en application de leurs promotions.

Pour appuyer ses dires, il donne l’exemple du retard dans les affectations : «Les recrutés en 2015 n’ont reçu leurs affectations qu’en 2016 et ceux engagés en 2016 ont dû attendre janvier ou février 2017 pour voir leurs situations se régulariser. Quant à la formation, les adjoints de la wilaya de Bejaia ont failli être totalement oubliés si ce n’est notre intervention énergique auprès du service de la formation.» assurera-t-il.

Autrement dit, ajoute notre interlocuteur, «il y a toujours quelque chose qui cloche dans notre wilaya quand il s’agit des adjoints d’éducation et des superviseurs.» Par ailleurs les protestataires ont diffusé sur le lieu du rassemblement une plateforme de revendication comprenant 10 points. Les principales revendications ont trait à la reconsidération de la plupart des affectations des superviseurs de la promotion 2016, la célérité dans la délivrance des attestations de succès au lieu et place des certificats de fin de formation. Il est aussi demandé dans cette plateforme au DE de saisir les chefs d’établissement au sujet des permanences administratives qui ne concernent pas les adjoints d’éducation et les superviseurs.

B. Mouhoub