Scandale à l’OREC !

Le chef de l’administration des moyens au niveau de l'office régional des examens et concours de Béjaïa (OREC) a été mis, la semaine dernière, en détention provisoire.

Le mis en cause a été accusé de «faux et usage de faux et usurpation d'identité» et également pour «falsification de documents administratifs».

Cette affaire a éclatée avec l’arrivée au sein de cette administration d’un nouveau comptable adjoint qui, après un laps de temps, a remarqué des «irrégularités et anomalie» sur certaines factures, notamment sur celle concernant l’organisation d’un séminaire régional par l’office national des examens et concours.

Le pot de rose a été la «découverte» du cachet rond du contrôleur financier utilisé sur le document frauduleusement. Alerté sur cette affaire, le premier responsable de cet office régional a déposé plainte. Les investigations menées ont conduit à l’arrestation du suspect M. A., qui a été mis, la semaine dernière, en détention provisoire.

À noter que l’office régional des examens et concours de Béjaïa englobe quatre wilayas, en l’occurrence Bouira, Béjaïa, Jijel et Bordj Bou Arreridj.

L'Office national des examens et concours est un organisme affilié au ministère de l’Éducation nationale. Il prend en charge l’organisation des trois examens scolaires de fin de cycle pour le primaire, l’enseignement moyen et le secondaire.

L’office offre un service en ligne de préinscription pour gérer le flux et les données de chaque élève qui passera son examen en fin d’année. Nouveauté, pour le résultat des examens des sessions Mai/Juin année 2017, l’ONEC propose une consultation en ligne avec un outil intégré qui permet d’afficher sa moyenne avec le relevé de ses notes, quelques semaines après les épreuves écrites.

L’office national des examens et concours jouit d’une autonomie financière. Sa création remonte à l'année 1989, conformément au décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989. L’office national des examens et concours totalise neuf branches réparties dans tout le pays.

Les fonctions du bureau national des examens et des concours est de fournir toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des examens et concours scolaires et professionnels au ministère de l'Éducation nationale.

A noter enfin qu’un responsable intérimaire a été installé en poste à Béjaïa en attendant la désignation d’un nouveau chef en titre.

T. Mustapha