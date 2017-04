Les villageois en sit-in devant la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Des habitants de sept villages de la commune de Sidi Naâmane ont organisé, hier matin, un sit-in devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour exiger l’amélioration de leurs conditions de vie. Il s’agit des villages Litama, Draâ Khlifa, Zeboudj-Kara, Tala Mokar, Cheriat, Boumhala et Imekhlef. Les protestataires, représentés par leurs comités de villages, réclament, entre autres, le bitumage des routes qui sont dans un état de dégradation avancé, l’assainissement, le raccordement au gaz de ville et à l’eau potable. Des doléances qui n’ont pas été prises en charge par les autorités locales, selon un villageois. «Nous avons transmis une plateforme de revendications au chef de daïra de Draâ Ben Khedda et au président de l’APC de Sidi Naâmane, mais jusqu’au jour d’aujourd’hui aucune suite n’a été donnée à notre requête», se désolera ce citoyen. Un autre du village Zeboudj-Kara, lui, soulève le fameux squattage du siège de la poste de leur localité : «Le siège de notre poste a été squatté par un individu depuis 1992. Au début des années 2000, le siège a été libéré, réfectionné et prêt à la réouverture. Mais juste après les élections de 2002, ce squatteur qui était un élu, a récidivé en occupant les lieux une autre fois ce qui a obligé les citoyens à se déplacer jusqu’à Sidi Naâmane ou DBK», explique-t-il, et d’ajouter : «Les 100 locaux commerciaux construits dans la forêt de notre village sont dans état lamentable, devenus avec le temps un lieu pour tous les fléaux sociaux.» Vers la fin de la matinée, une délégation de ces villageois a été reçue par le chef de cabinet du wali qui leur a promis de se pencher sur le problème : «Dès demain, une équipe de la Direction des travaux publics se rendra sur les lieux pour un constat et l’élaboration d’une fiche technique. Après ces formalités administratives et de soumission, les travaux de bitumage débuteront», nous a promis le chef de cabinet du wali qui nous a assuré aussi que «les autres revendications seront prises en charge graduellement.»

Hocine Moula