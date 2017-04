"Le marché du médicament a besoin d’une mise à niveau"

Par DDK | Il ya 26 minutes | 16 lecture(s)

Selon le président du Conseil de l’ordre national des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, le Forum pharmaceutique africain, qui se tiendra à partir du 14 mai prochain à la capitale, «permettra de confirmer Alger comme siège de l'Agence africaine du médicament». À souligner que cette manifestation, qui s’étalera du 14 au 16 mai prochain, réunira plus de 3.000 participants, parmi lesquels les représentants de 32 pays du continent africain. "Ce forum aura à confirmer Alger comme siège de l’Agence africaine du médicament, sachant que l’Algérie dispose d’atouts considérables, notamment une industrie pharmaceutique développée et performante, constituée de 80 unités de production, et d’un laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments référencé par l’OMS", a affirmé, hier, M. Benbahmed lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Il a mis l'accent, dans ce sillage, sur le système de sécurité sociale généralisé et l’Agence nationale du médicament, qui peuvent, selon lui, contribuer à jouer un rôle majeur dans la création, le développement et la régulation du secteur pharmaceutique en Afrique", a noté M. Benbahmed. Ce dernier, a indiqué que cet événement aura à "disserter autour de la gouvernance du secteur pharmaceutique en Afrique et dans le monde et des moyens de jeter les bases d’une industrie du médicament dans les pays du continent". Par ailleurs, le même responsable a souligné que le marché du médicament en Algérie "souffre d’un déficit de mise à niveau des outils de régulation, dont la création de l’Agence des médicaments constitue l’une des réponses". Tout en soulignant que l’Algérie est devenue leader dans le domaine de la production de médicaments, il a fait remarquer, que "celle-ci est plus importante que celle du Maroc et de la Tunisie réunis et qu’en ce sens, elle se pose comme modèle de référence à ces derniers.

Samira Saidj