Les enseignants manifestent

Par DDK | Il ya 27 minutes | 15 lecture(s)

Des centaines d’enseignants des trois paliers de l’éducation, affiliés au Cnapeste, ont défilé, hier, dans les rues du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, suivi par un rassemblement devant le siège de la direction de l’éducation. Par leur action, les enseignants affiliés au Cnapeste revendiquent notamment «le règlement de toutes les situations administratives pendantes (revalorisations, avancement, nomination…), la régularisation inconditionnelle de la situation administrative de dizaines d’enseignants des trois paliers menacés de radiation, la régularisation concrète et définitive des situations financières en instance de tous les enseignants qu’ils soient contractuels, stagiaires ou titulaires en termes de salaires, primes, échelons et autres, le déblocage immédiat du dossier des 2 039 demandes de départ à la retraite, l’assainissement du parc logements, le pourvoi de plusieurs établissements des trois paliers en moyens humains et matériels, la mise en service du siège de la médecine du travail... À signaler, par ailleurs, qu’une grève de deux jours, hier et avant-hier, a été observée par ces enseignants.

D. S.