Les blouses blanches en sit-in à Alger

Il ya 26 minutes

Le SNPSP a tenu, hier, un rassemblement devant le siège du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, au deuxième et dernier jour de son mouvement de grève. Venus de plusieurs wilayas du pays, les praticiens de la santé publique étaient nombreux à prendre part au rassemblement de protestation, pour dénoncer «la non-tenue des promesses par le ministre de tutelle quant à la prise en charge de plateforme des doléances et la fermeture de toutes les portes de dialogue devant le partenaire social». Des centaines de praticiens se sont donc rassemblés, hier, devant le siège de la tutelle pour manifester leurs «colère et désarroi» face «au mutisme et silence assourdissant de la tutelle». Le mouvement de grève initié par le SNPSP s’est poursuivi hier pour la deuxième journée consécutive, mobilisant médecins généralistes, dentistes et pharmaciens. Pour son second jour, le mouvement de grève a été diversement suivi sur tout le territoire national. «Le mouvement de grève s’est maintenu au même taux de suivi enregistré au premier jour du débrayage, soit 70% au niveau national», nous a affirmé le président du SNPSP, rencontré hier sur les lieux du rassemblement. Ce syndicaliste a par ailleurs déploré le fait que le ministère ait pris le soin de convoquer des réunions avec d’autres formations syndicales, alors qu’il n’a pas réagi au préavis de grève du SNPSP qui a été déposé le 9 avril dernier. Notre interlocuteur a d’ores et déjà brandi la menace d’autres mouvements de protestation «dans le cas où le ministère de tutelle ne daignait pas prendre en charge concrètement notre plateforme de revendications». Nous apprendrons par ailleurs que le syndicat tiendra prochainement son conseil national, maintenu en session ouverte, pour décider de la suite à donner au mouvement de protestation. «Plusieurs points soulevés par le SNPSP sont restés sans suite», déploreront encore les protestataires. Il s’agit, notamment, de «l’amendement du statut particulier des praticiens de la santé publique, l’alignement de l’ancienne génération des pharmaciens et dentistes ayant un diplôme de fin d’études sur les nouveaux diplômés, ainsi que l’assainissement de la situation financière résultant de la promotion et l’intégration dans les nouveaux grades avec effet rétroactif à partir du mois d’août 2015». Le syndicat attend également la prise en charge de la revendication relative à la préservation de l’ancienneté dans le grade de principal pour les praticiens médicaux généralistes concernés par l’article 19 du statut particulier et l’instruction 968 du 24 décembre 2014 du Premier ministre. Le SNPSP a tenu à déplorer «les conditions de travail pénibles et l’insécurité qui règne dans les structures de soins». Il dénonce également «toutes les formes d’entraves aux libertés syndicales».

L.O.Challal