La saison estivale à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 26 minutes | 39 lecture(s)

Le wali de Béjaïa a présidé, avant-hier, un conseil de wilaya auquel ont assisté tous les directeurs de l’exécutif ainsi que les chefs de daïra, apprend-on auprès de la chargée de communication de la wilaya.

Trois points ont été examinés lors de cette rencontre. Il s’agit de la préparation de la saison estivale, la situation de la wilaya en matière de lutte contre la maladie à transmission hydrique, la zoonose et les grippes aphteuse et aviaire. Le troisième point étudié est le parachèvement des préparatifs des élections législatives du 4 mai. Concernant la saison estivale, un arrêté portant création de la commission chargée de la préparation de la saison estivale a été signé par le wali. Cette commission se compose des représentants de, pratiquement, toutes les directions concernées. Son rôle est de travailler pour combler tous les déficits enregistrés lors de la précédente saison estivale, notamment les insuffisances en matière d’éclairage public et le manque de commodités nécessaires au niveau de nombreuses plages. Comme d’habitude, cette année encore, 12 plages sur les 46 que compte la wilaya de Bejaia sont interdites à la baignade. Le wali a instruit les concernés afin de travailler cette année pour enregistrer zéro plage interdite pour la prochaine saison estivale. Il a instruit, également, les directeurs et chefs de daïra afin d’élargir, géographiquement, cette préparation en allant vers la montagne pour aménager les sites touristiques qui s’y trouvent. Par ailleurs, Mohamed Hattab a demandé aux chefs de daïra d’éradiquer le phénomène, qui revient chaque année, lié au squattage d’espaces publics sur les plages au détriment des libertés individuelles des citoyens, ainsi que la prolifération d’une multitude d’activités commerciales informelles ne répondant à aucune norme d’hygiène ni de santé publique. Il leur a été aussi exigé d’éradiquer toutes les baraques qui se trouvent tout le long des routes nationales. En matière d’environnement, pour une saison estivale réussie, il est prévu de mettre en place des bacs a tri sélectif le long des plages et des caissons à ordures à l’arrière plage qui seront transportés vers la décharge et de prendre en charge tous les points noirs de rejets d’eaux usées se déversant directement ou indirectement vers la mer. En matière de transport, un dispositif spécial est préparé pour faciliter le déplacement des touristes et des habitants de la wilaya. La répartition en deux groupes, à savoir les transporteurs exploitant des lignes urbaines pour desservir en alternance l’axe Oued Dass, la côte Ouest, tout en assurant la continuité du service public. Le wali a demandé au directeur des transports d’orienter les transporteurs, exploitant les lignes rurales et intercommunales, vers la desserte des différentes plages et sites touristiques de la wilaya durant le week-end et jours fériés à partir des communes intérieures. Des micros bus de 12 places et 15 seront réquisitionnés pour assurer la desserte vers la Plage des Aiguades. C’est par la prise de ces dispositions pour une bonne préparation de la saison estivale que le conseil s’est achevé.

A. Gana.