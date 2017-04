Des villages sans eau depuis 10 jours

Par DDK | Il ya 27 minutes | 15 lecture(s)

Les villageois d’Aït Arif (Iberkanen et Menacera), dans la commune de Tirmitine, à 10 km au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, souffrent d’une pénurie d’eau potable depuis dix jours. À cet effet, ils réclament une meilleure distribution de ce liquide vital. «Nous vivons un véritable calvaire, car aucune goutte d’eau n’a coulé de nos robinet depuis dix jours», déplorent les villageois de la région qui se demandent, dès lors, comment se fait-il qu’un nouveau réseau AEP ait été réalisé et mis en service l’année dernière, alors que la pénurie de ce liquide persiste toujours. Ces mêmes villageois exhortent les pouvoirs publics à prendre en charge ‘‘sérieusement leur légitime revendication’’. «Nous subissons ce calvaire de pénurie d’eau potable depuis des années. Le château d’eau d’où sont alimentés nos foyers a été réalisé en 1974 et sa capacité suffisait juste à approvisionner 500 habitants. Mais, actuellement, nous dépassons les 4000 âmes. Les services concernés et les autorités locales ont été interpellés à plusieurs reprises en vue de trouver une solution définitive à notre souffrance, mais sans résultat. Ils nous promettent, à chaque fois, d’intervenir, mais en vain», tempête un villageois de la région. Selon un représentant de la région, le directeur de l’ADE de Tizi-Ouzou s’est engagé de prendre en charge le problème lors d’une réunion qui s’est tenue, en début de semaine au niveau de son siège, avec les membres des comités de villages et le P/APC de Tirmitine.

Rachid A.