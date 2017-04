Ouverture de La foire made in bladi

Par DDK | Il ya 7 minutes | 17 lecture(s)

La Foire made in bladi se tient depuis avant-hier à la grande surface du Lac d’Ihaddaden à Béjaïa et s’étalera jusqu’au 1er du mois prochain. À noter que cette manifestation économique est initiée et organisée par la société «JR Partener», basée à Alger, sous le haut patronage du wali de Béjaïa. M. Réda Djamal, général manger de la société, souligne, dans une déclaration, que cette initiative, qui est la première opération de la société à Béjaïa, a pour but de «promouvoir les produits algériens (Mentoudj bladi) et de les faire connaître de la population de la wilaya et des visiteurs». «C’est une rencontre entre les producteurs et les consommateurs», précise-t-il. Dans ce sillage, le général manager de la société révèle qu’il a tablé sur une cinquantaine d’exposants représentant l’ensemble des filières de la production nationale. Cependant, ajoute-t-il, non sans une pointe de regret, la fermeture le 24 avril, soit la veille de l’ouverture de l’exposition, de la RN9, qui relie Béjaïa à l’Est du pays et le blocage de la RN12, d’où arrivent les visiteurs qui viennent d’Alger et de tout l’Ouest le 15 avril, soit le jour de l’ouverture, a fait rebrousser chemin à plus d’un exposant. Ce qui fait qu’au final ce qui devait être une foire de la production nationale est devenu une simple rencontre entre une vingtaine d’exposants et la population, qui d’ailleurs, au deuxième jour de l’ouverture, ne s’est pas bousculée au portail d’entrée, déplore-t-il. Ainsi, au niveau de l’ex-Souk-el fellah d’Iheddaden, l’on remarquera parmi la vingtaine de stands d’exposition la présence surtout de l’électroménager, l’agroalimentaire, des matériaux de construction, du textile et des produits de l’artisanat. Cette défection d’exposants à cause de la fermeture des routes, déplore notre interlocuteur, est bien regrettable pour tous, surtout que la wilaya de Béjaïa a bien besoin de ce genre de manifestations, pour développer son économie.

B Mouhoub.