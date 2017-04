À l’écoute des transporteurs

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

C’est pour la deuxième fois de suite que le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a effectué, mardi dernier, une visite de travail et d’inspection dans le quartier d’Oued D’hous, sis dans la périphérie Est de la ville de Bouira.

Cette visite a permis au premier magistrat de la wilaya de suivre de plus près le degré d’application de ses directives données lors de sa première sortie dans ce quartier.

Trois points ont été, en effet, inscrits pour cette visite. Il s’agit du marché de proximité, du projet d’aménagement du quartier des 33 logements et de l’arrêt des transports.

Ainsi, M. Chérifi a entamé sa visite au niveau du marché de proximité de ce quartier, qui dispose de plus de 20 locaux commerciaux et d’une dizaine de carrés, mais cette importante infrastructure demeure mal-exploitée et la majorité des commerçants l’ont déserté.

Selon le directeur du commerce, des mises en demeure pour l’ouverture des magasins ont été, d’ores et déjà, adressées aux propriétaires qui sont désormais sommés de reprendre leurs activités, faute de quoi les locaux seront réattribués.

Le premier magistrat de la wilaya s’est, par la suite, entretenu avec les commerçants qui ont soulevé un ensemble de contraintes. Selon-eux, la dégradation de l’infrastructure et le manque d’aération, l’insécurité et l’absence d’un parking sont parmi les éléments qui les ont poussés à abandonner les lieux.

En réponse à ces préoccupations, le wali proposera aux propriétaires des locaux d’élire quatre représentants qui proposeront avec la direction du commerce des propositions concrètes pour l’exploitation de ce marché : «Je vous demande de nous déléguer quatre représentants. Ces derniers seront invités à la direction du commerce pour proposer des solutions. Je suis prêt à inscrire une opération de réaménagement sur le budget de wilaya et d’inclure toutes vos propositions», a-t-il déclaré.

Le wali de Bouira s’est rendu, par la suite, au quartier des 33 logements LSP pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de ce quartier. Un projet qui, selon le maire par intérim, a été arrêté en raison d’une «contrainte technique au niveau du réseau des avaloirs et de drainage des eaux pluviales.»

Toujours selon le même responsable, une commission de l’office national de l’assainissement (ONA) a été engagée sur place pour remédier à cette contrainte, en attendant la relance des travaux.

Pour rappel, une cagnotte de deux millions de DA a été réservée sur le programme PCD de Bouira avec un délai de six mois. M. Chérifi a exhorté les responsables locaux à accélérer les démarches pour relancer ce projet tant attendu par les résidents. La visite du wali s’est poursuivie au niveau de la station de transport, où exercent les transporteurs de Haïzer, Taghzout et Markala.

Là encore, le wali s’est entretenu avec les transporteurs qui lui ont transmis leurs doléances et préoccupations. En effet et selon ces mêmes transporteurs, plusieurs contraintes sont à signaler au niveau de cet arrêt, à commencer par l’absence d’une clôture, l’insécurité, l’absence de sanitaire et l’insalubrité.

Le premier magistrat de la wilaya a ordonné au directeur des transports et au maire de Bouira d’agir dans les plus brefs délais en disant : «Les sanitaires doivent être mis en service. Il faut installer dans les plus brefs délais un chef de gare qui veillera sur son bon fonctionnement.

Aussi, il faut construire le mur de clôture dès cette semaine, en attendant l’élaboration d’un cahier des charges pour sa cessation à un privé spécialisé.» Concernant l’arrêt des taxis de ce quartier, le wali a aussi assuré que des mesures seront prises dans l’immédiat pour réorganiser l’arrêt et offrir les meilleurs conditions aux professionnels y exerçants.

Oussama Khitouche