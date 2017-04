Toutes les sectes sont nuisibles !

Par DDK | Il ya 7 minutes | 14 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La secte Al Ahmadiya est-elle tolérée en Algérie ? A croire le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, elle l’est, dans le cadre de la liberté de culte prévue par la mère des lois. Mais qu’à cela ne tienne, l’ouverture du pays à tous les cultes, lui faisant prendre des risques monumentaux face à ces croyances, ne peut garantir l’avenir. Certes, la permissivité de la loi vis-à-vis des sectes, qu’elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, l’expose à des retours de manivelle douloureux. Il n’est pas dit que la manière dont se servent ces croyances ne tiennent pas compte du religieux tel qu’appréhendé chez nous et partant tel qu’entendu par le commun des mortels. D’où viennent-ils ? A la fin du XIXe siècle, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian se proclama mudjaddid, (réformateur) le Messie annoncé mahdi et le prophète de son temps (les deux courants de l'Ahmadiyya interprètent cette dernière affirmation différemment). Le 23 mars 1889, Mirza Ghulam Ahmad fonda sa communauté, à qui l'on donna plus tard le nom d'Ahmadiyya Muslim Jamaat. Mirza Ghulam Ahmad déclara avoir accompli la prophétie du retour de Jésus. Lui et ses disciples affirmèrent que cet événement avait été annoncé par le prophète de l'islam, ainsi que par plusieurs autres écrits religieux dans le monde. Il va sans dire que l’on se demande ce que cette secte apporte de nouveau aux croyances des Algériens ? Pas grand-chose, à part compliquer davantage les interrogations que se posent, sur leur religiosité, les habitants de ce grand pays. Elle est minoritaire, sûrement, mais pas sans nocivité à l’encontre de leur foi. Elle se veut « takfiriste » c’est sûr, mais sur quelle base ? Elle se veut ralliant les anciens fondements et les nouveaux, les textes fondamentaux des origines de l’Islam et les innovations qu’apporte leur gourou. Il n’est pas nécessaire de retourner la question des sectes, il est sûr que l’ont ne peut que tirer les leçons utiles de ce qu’on a vécu il n’y a pas si longtemps, pour se persuader que l’on doit garder un brin de raisonnement pour savoir que les sectes sont nuisibles pour tous.

