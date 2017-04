«Le RCD a 150 propositions de sortie de crise»

Par DDK | Il ya 7 minutes | 16 lecture(s)

Le président du RCD Mohcine Belabbas a déclaré, hier, à Bouira où il a animé dans la matinée un meeting électoral à la place des martyrs de la ville, que son parti s’est engagé dans les élections législatives avec un programme et des propositions pour solutionner les problèmes des citoyens. «Le RCD est l’un des rares partis à avoir formulé des propositions pour prendre en charge les préoccupations des gens et les problèmes que vit le pays», s’est enorgueilli le premier responsable du parti. Enumérant les quelques pistes que proposent son parti en cette période de crise, Mohcine Belabbas évoquera la relance du secteur du tourisme. Un secteur qui, selon lui, peut créer de la richesse et des emplois. À ce sujet, il a préconisé par exemple de céder aux investisseurs privés la résidence du Club de pins. Selon lui, la gestion de cette résidence coûte beaucoup d’argent au budget de l’État (près de 50 milliards de dinars) et si elle venait à être cédée aux privés, l’État peut économiser de l’argent mais aussi créer des emplois et de la richesse. M. Belabbas proposera de faire la même chose avec les nombreuses résidences des walis qu’il a préconisé de transformer en auberges et autres musées. Sur le plan éducatif, le président du RCD dira que son parti est favorable à la généralisation de l’enseignement des enfants à partir de l’âge de cinq ans. Sur le plan social, il expliquera que le RCD est pour l’instauration d’une sorte de carte vitale et d’un minimum vieillesse. Deux propositions qui sont destinées aux couches démunies particulièrement les vieux qui ne perçoivent pas de retraites. Toujours dans le même ordre d’idées, Mohcine Belabbas a précisé que le programme de son parti compte au moins 150 propositions. S’adressant aux autres partis en course pour les législatives du 04 mai, le président du RCD a critiqué le fait qu’ils ne disposent pas de programmes. Selon lui, ces partis se contentent de slogans creux. «Certains partis évoquent des reformes économiques, et une modernisation de l’école et pour notre part on leur demande comment ils comptent faire pour mettre en œuvre ces projets», s’est-t-il interrogé. Sur un autre chapitre et sur les problèmes que traverse actuellement le pays, Mohcine Belabbas a soutenu que les députés du RCD étaient parmi les premiers à alerter sur certains dangers qui guettaient l’Algérie. Mais en vain. Des députés dont il dira que même s’ils n’étaient pas nombreux au parlement, ils avaient pu rendre compte des problèmes du pays et des populations. Selon lui, leur bilan de fin de mandat est là pour en témoigner. Tout en délivrant un message d’espoir, le président du RCD conclura son discours en appelant la population à choisir parmi les candidats qui peuvent apporter des solutions à leurs problèmes.

Djamel Moulla