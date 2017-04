3,5 kilos de kif et 216 psychotropes saisis

Par DDK | Il ya 25 minutes | 23 lecture(s)

La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la police judiciaire de Béjaïa ont traité, durant les trois premiers mois de l’année en cours, pas moins de 27 affaires liées à la détention et la commercialisation de la drogue et des psychotropes, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Une quantité de 3,5 kilogrammes de kif traité et 216 comprimés de psychotropes de divers types a été saisie dans le cadre de ces affaires de trafic de trogue. Un total de 44 individus impliqués dans ces affaires a été interpellé par les agents de la police judiciaire, a souligné notre source. Présentés devant les juridictions compétentes, 23 individus parmi ces mis en cause ont été écroués, 14 autres placés sous contrôle judiciaire, alors que le reste, en nombre de sept, a bénéficié d’une citation directe, a-t-on informé.

Boulame S.