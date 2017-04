Une arme à feu et des munitions saisies

Par DDK | Il ya 25 minutes | 28 lecture(s)

Les éléments de la police algérienne des frontières (PAF), exerçant à l’aéroport international Abane Ramadan-Soummam de Béjaïa, ont saisi, dernièrement, une arme à feu, de type Mab breuvet modèle-d, un chargeur de cartouches et des munitions composées de 48 cartouches de calibre 6,65 millimètres, à l’issue d’un contrôle scanner effectué sur les bagages d’un passager, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Cette saisie d’arme à feu et de munitions a été effectuée sur un expatrié, en provenance de Paris, sur un vol de la compagnie nationale «Air Algérie», a-t-on précisé. Le mis en cause a mis ces produits prohibés, qu’il voulait introduire sur le territoire national, à l’intérieur d’une boîte de peinture, laquelle a été soigneusement cachée dans une valise, a expliqué notre source. L’arme à feu a été démontée en petites pièces, a précisé la même source. L’individu arrêté a été présenté devant les juridictions compétentes pour «importation d’une arme à feu et détention de munitions sans autorisation des autorités compétentes», a-t-on informé.

Boualem S.