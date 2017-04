Aucune nouvelle de Badreddine !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 25 lecture(s)

Porté disparu depuis le 29 mai de l’année écoulée, le jeune Lamouri Baddredine, âgé de 14 ans et issu de la ville d’Aïn Bessem, n’a pas été retrouvé à ce jour. En effet, l’enquête déclenchée par les services de la Police et de la Gendarmerie nationales n’a toujours pas abouti à la localisation du jeune collégien, au même titre que les nombreuses caravanes et campagnes de recherche lancées juste après l’alerte de sa disparition donnée par ses parents et les citoyens de cette ville. Aujourd’hui et une année après sa disparition, l’énigme demeure entière. Mais où donc passé Badro ? Pratiquement personne de son entourage, de sa famille ou de ceux l’ayant connu n’arrive à répondre à cette question. Rencontré avant-hier jeudi, le père du collégien porté disparu, en l’occurrence Mohammed Lamouri, qui travaille toujours dans son magasin de chaussures au centre-ville d’Aïn Bessem, a volontairement répondu à certaines questions, malgré un état psychologique très fragile. Il se dit toujours ‘’confiant’’ quant à la possibilité de retrouver un jour son fils aîné Badro. M. Lamouri affirmera que les campagnes de recherche n’ont jamais cessé et que l’enquête des services de sécurité suit son toujours son cours: «Nous n’avons eu aucune nouvelle de notre fils depuis le premier jour de sa disparition. Ça fait maintenant une année qu’il n’a plus donné signe de vie. Je pourrai vous dire que c’est toute notre vie qui a changé. Malgré tous mois passés, nous n’arrivons toujours pas à accepter l’idée que Badro n’est plus à la maison. Sa chambre et ses affaires personnelles sont toujours dans le même état», dira M. Lamouri, avant d’affirmer que la mère de l’adolescent a subi un choc psychologique : «Sa mère ne parle plus, elle est devenue presque muette. Sa sœur, aussi, ne va pas bien. Elle n’aime plus aller à l’école et s’emprisonne dans sa chambre à longueur de la journée». En outre, M. Lamouri n’a pas manqué de rendre hommage aux citoyens de sa ville qui «étaient solidaires avec lui et continuent à le soutenir dans sa souffrance». Le père de Badro fera savoir également que le chef de la daïra d’Aïn Bessem est passé récemment le voir chez lui : «Des jeunes de mon quartier ont relancé la campagne d’affichage à travers toutes les villes de la wilaya. Le chef de la daïra est aussi venu nous voir à la maison, et il nous a affirmé que l’enquête des services de sécurité est toujours ouverte. Il m’a aussi assuré que les services de sécurité finiront par retrouver mon fils», a-t-il affirmé.

Oussama K.