Mystérieuse disparition de Salim

Par DDK | Il ya 24 minutes | 36 lecture(s)

La population de la localité d’Ath Zmenzer et de toute la région du sud de la wilaya a été secouée par la nouvelle de la disparition, avant-hier, du jeune garçon, Salim, âgé de neuf ans.

Salim Mahdad est scolarisé à l’école primaire Mezdad Ahmed, en classe de 3 AP. Sur le chemin du retour de l’école, vers 14 heures et demi en compagnie de ses camarades, Salim a fini tout seul le chemin pour rentrer chez lui, à environ 100 mètres. L’enfant a disparu et n’est jamais arrivé chez lui. Son tuteur Kamal Mahdad, à défaut du père de l’enfant résident en France, a indiqué hier que «Salim n’est pas rentré chez lui comme d’habitude, et à l’heure habituelle, nous avons entamé les recherches au niveau de la famille. On se disait que peut-être, il s’est rendu chez un voisin mais aucune trace de lui.» À l’école, on nous a dit qu’il était sorti à l’heure habituelle. Certains l’ont même aperçu sur le chemin du retour. Nous avons donné l’alerte au village et les recherches entamées n’ont rien donné. L’enfant n’était nulle part au village». Et d’ajouter : «Nous avons alors élargi les recherches au niveau de la localité avec l’aide de tous les villageois, au même temps, nous avons déclaré à la gendarmerie de Draa Ben Khedda la disparition de Salim. Une enquête a été ouverte et un avis de recherche a été lancé. Des éléments de la gendarmerie se sont joints à nous pour rechercher l’enfant mais toujours aucune trace de Salim jusqu’à aujourd’hui (ndlr hier en fin d’après midi.» Un appel sur les réseaux sociaux a été lancé en sus d’un large affichage dans toute la région mais jusqu’à présent, aucune trace de Salim. «Personne ne nous a contactés et nous sommes sans nouvelle de notre enfant», indique-t-on auprès de sa famille. «Le père de Salim est émigré et sa mère est femme au foyer. En somme, c’est une famille paisible et sans souci. Nous faisons appel à tous ceux et celles qui auraient aperçu l’enfant de nous le signaler aux numéros 0552039283 ou 0541440727. Nous ne demandons qu’à retrouver Salim sain et sauf», tient-on à souligner. Pour le moment les recherches se poursuivent pour retrouver l’enfant et le remettre à sa famille. Rappelons que les régions des Ath Zmenzer et de Maatkas ont été endeuillées par le passé par d’autres cas d’enlèvements, de crimes et d’actes terroristes.

H. T.