La nomination d’un nouveau DFC contestée

Les travailleurs des centres payeurs CNAS de la wilaya de Bouira ont observé, avant-hier jeudi, deux heures d’arrêt de travail (de 10h à 12h).

À travers cette action, ils contestent la nomination ‘’anti-statutaire’’ d’un nouveau directeur des finances et de la comptabilité (DFC) par la direction général.

Selon les protestataires, qui ont aussi observé un sit-in devant le siège de la caisse principale de Bouira, la DG de la CNAS «n’a pas respecté les termes de la convention collective, notamment le chapitre de promotion et de graduation».

Selon-eux, le désormais nouveau DFC n’est pas et n’a jamais été un employé de la CNAS et n’ouvre, donc, pas le droit à participer à un concours de recrutement interne à la CNAS : «Le 28 novembre 2016, la DG nous a adressé un courriel portant l’ouverture d’un concours interne pour le poste de DFC.

Quatre de nos confrères ont postulé à ce concours. Depuis, nous n’avons eu aucune nouvelle, ni sur le concours, ni sur le poste. À notre grande surprise, la semaine dernière, un nouveau DFC a été installé par une décision de la direction générale. Ce dernier n’a jamais été un employé de la CNAS, il était fonctionnaire dans une autre administration.

Il n’ouvre, donc, jamais le droit à participer à un concours de recrutement de la CNAS !», dira le président de la section syndicale de l’UGTA. Et d’enchaîner : «Nos confrères, particulièrement ceux ayant postulé à ce poste, se sentent méprisés, d’autant plus que ne nous savons pas dans quelles conditions ce monsieur a été nommé à ce poste sensible et qui nécessite au moins 15 ans d’expérience».

Les travailleurs grévistes réclament ainsi l’«annulation pure et simple» de la décision d’installation du nouveau DFC ainsi que l’organisation d’un concours de recrutement interne pour le même poste : «Nous réclamons que les choses se fassent dans la transparence, dans le respect des lois et de la convention collective de la CNAS», précise notre interlocuteur, qui affirme que d’autres actions de protestation seront entamées dès la semaine prochaine, «si la DG ne renonce pas à cette nomination».

