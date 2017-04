Le Niger raccordé à internet via l’Algérie

Par DDK | Il ya 25 minutes | 25 lecture(s)

Le ministre nigérien des TélécommunicationsM. Sany Mengouchi, était jeudi en visite à la station spatiale et téléport de Lakhdaria, au nord de la wilaya de Bouira.

L’hôte de Lakhdaria, qui était accompagné du directeur général de Niger Télécom et du directeur de l’autorité de régulation de son pays, a été reçu par le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi.

Ainsi, la visite du téléport de Lakhdaria était une occasion pour la délégation du Niger de constater de plus près les capacités numériques du centre en question, créé en 1975 avec une technologie américaine et actuellement géré par l’entreprise publique Algérie Télécom Satellite (ATS).

Cette visite s’inscrit également dans le cadre de la mise en application, de l’accord signé entre l’Algérie et le Niger au mois de janvier dernier, portant sur la fourniture d’accès à internet et aux services du satellite algérien Alcom Sat. M. Mengouchi recevra des explications détaillées sur les services que proposent ce centre, sur sa capacité de couverture et enfin sur le programme de développement appliqué par le gouvernement.

Ainsi et selon les ingénieurs d’ATS, le téléport de Lakhdaria peut relier n’importe quel pays dans le monde et fournir internet, communication et télévision. Le même centre relié à un réseau de fibre optique propose aussi d’autres fonctionnalités très importantes, à l’image de l’internet mobile, de la géo-localisation et de la télémédecine et ce, à travers un réseau satellitaire fourni par pas moins de neuf satellites de télécommunication.

Toujours selon l’exposé d’ATS, le centre de Lakhdaria peut relier plus de 9 800 avions, 26 000 navires et 1,2 milliards d’abonnements à internet avec notamment un réseau qui peut atteindre les 100 MBPS et entièrement fiable et sécurisé. L’expérience du raccordement du Mali via ce même centre a été aussi exposée à la délégation du Niger.

Une expérience fructueuse, selon les ingénieurs d’ATS, qui avancent avoir réalisé plus de 200 km de fibre optique et 3 stations satellites relais sur le sol malien. Un réseau d’ores et déjà mis en service et qui garanti une couverture entière du territoire malien en internet, communication et télécommunication.

M. Mengouchi visitera, par la suite, les installations et les équipements dont dispose ATS. Des équipements à la pointe de la technologie et très fiables, avec notamment un service entièrement dédié au suivi des opérations, à l’entretien des équipements et à l’intervention rapide. Intervenant en marge de sa visite, le ministre Mengouchi s’est dit «surpris par le niveau technique remarquable, exceptionnel et très élevé du centre de Lakhdaria», en réitérant l’importance «géostratégique de centre pour l’Algérie et pour l’Afrique.»

L’hôte de Lakhdaria affirmera également que le choix de l’Algérie, pour la fourniture d’internet, reste le meilleur choix pour son pays «en raison des équipements dont dispose l’Algérie et aussi pour le capital d’expérience des ingénieurs algériens.» M. Mengouchi s’est même montré impatient de la mise en service du réseau satellite dans son pays qui sera réalisé par des Algériens : «Je suis franchement impatient et j’ai hâte que notre pays et nos concitoyens bénéficient de cette technologie et surtout de l’expérience algérienne dans le domaine. Après la concrétisation de ce projet, toutes les zones d’ombres dans notre pays disparaîtront et ce seront tous nos citoyens, des grandes villes ou des zones rurales, qui pourront bénéficier de la couverture du réseau téléphonique, de l’internet de haut débit et de la télévision par satellite», a-t-il expliqué.

À noter, enfin, que le projet de liaison du Niger à la station spatiale de Lakhdaria passera par deux étapes : La première est la réalisation d’un réseau de fibre optique de 250 kilomètres et la seconde étape est la réalisation de trois stations spatiales relais sur le sol du Niger. «Les travaux de réalisation d’un réseau de la fibre optique sont en voie d’achèvement», a assuré le ministre nigérien des Télécommunications.

Oussama Khitouche