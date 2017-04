«Redonner à l’APN sa crédibilité !»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 25 lecture(s)

«Le danger actuel, c’est de tirer les couches moyennes vers le bas et créer la paupérisation de la société, les maux sociaux et le chômage. Ce pouvoir qui élimine les acquis sociaux des travailleurs, un à un, et verse dans la provocation et la hogra est un danger. Le pouvoir est aujourd’hui isolé, son seul soutien ce sont les multimilliardaires et les prédateurs qu’il a créés, les puissances étrangères et le FMI. Notre politique extérieure est déboussolée. La chute des prix du pétrole a mis à nu ce pouvoir», dira Louisa Hanoune.

Poursuivant son discours, la secrétaire générale du PT redoublera d’acharnement : «Le droit à la liberté, à la démocratie et à la justice sociale s’arrachent et ne se donnent pas. L’ouverture politique arrachée de haute lutte depuis 1988 et la paix retrouvée qui nous a coûté 200 000 vies humaines et des milliers de handicapés et de disparus ne sont pas tombées du ciel, ce sont le militantisme et le combat du peuple qui ont abouti.

Les droits sociaux ne sont pas un don, mais le fruit de la lutte des hommes et des femmes de ce pays. Tamazight n’a pas été officialisée par la volonté d’une personne, mais grâce au combat de plusieurs générations de militants convaincus. Dans tout cela, le PT est le seul parti qui a lutté pour arracher les droits des citoyens».

Revenant aux prochaines élections, Louisa Hanoune ajoutera : «Ces élections, même sales, nous les utiliserons comme un instrument de militantisme pour acquérir de nouveau droits. Le boycott aussi est une forme de protestation que nous respectons, mais nous y participons pour proposer des solutions et faire entendre la voix du peuple (…) Il faut une majorité qui pourra contrôler le travail du gouvernement.

Il nous faut de nouveaux députés qui rétabliront les équilibres, combattront les malversations et appliqueront le principe de : D’où tiens-tu cela ? Il nous faut des parlementaires qui redonneront à l’Institution sa crédibilité et lui permettront de jouer son rôle…». «Le pouvoir d’achat est annihilé, alors que les milliardaires ont bénéficié d’exonérations fiscales de l’ordre de 120 milliards de dinars. Nous voulons des députés qui ne sont ni courtisans ni clientélistes», assènera-t-elle.

Abordant l’organisation des élections, Hanoune démentira les déclarations du président de la HIISE : «La campagne ne se déroule pas dans de bonnes conditions comme le prétend Derbal. Nos candidats sont privés de leur droit au congé pour les besoins de la campagne. Les partis au pouvoir, le FLN et le RND, utilisent les moyens de l’Etat, ce n’est pas normal ça. Et ces ministres candidats qui promettent monts et merveilles à la population…».

Hocine T