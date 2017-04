Les engagements de Chérifi

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La visite du wali Mohamed Chérifi, hier à la localité de Guelta Zergua, relevant de la commune de Sour El Ghozlane, était une occasion pour les villageois d’exposer leurs doléances et revendications.

Ainsi et selon le délégué du village, qui s'est entretenu avec le wali, le village en question souffre de l’isolement caractérisé par un manque flagrant de projets de développement. Selon l'intervenant, le village manque énormément d'aménagement urbain et l'unique route le reliant à la RN8-B se trouve dans un état de dégradation avancé : "Notre localité manque de tout. Nous souffrons du manque de transport, de couverture sanitaire, de sécurité et même de couverture de réseau téléphonique. L'unique école du village est dégradée et nos enfants font des dizaines de kilomètres quotidiennement pour rejoindre les CEM et lycées de Sour El Ghozlane", se plaint l'intervenant. D'autres villageois ont soulevé, aussi, le problème des carrières qui polluent l'environnement de leur village et aussi l'arrêt des aides à l'habitat rural. Selon-eux, les demandeurs de logements de ce village n'ont jamais bénéficié de logements sociaux au chef-lieu de leur commune. Les villageois ont aussi soulevé le problème du manque de personnel au niveau de l'antenne de l'état civil dudit village. En répondant à ces doléances, le wali a tenu à rassurer les villageois en affirmant qu'il s'est déplacé "exprès dans ce village pour constater de visu le cadre de vie des villageois". M. Chérifi a demandé aux villageois de déléguer huit représentants pour assister à une réunion élargie avec l'ensemble des directeurs de la wilaya : "Comme nous l'avions fait pour d'autres villages, nous allons programmer une réunion au siège de la wilaya où vos préoccupations seront étudiées au cas par cas. Toutes les solutions adoptées lors de cette réunion seront appliquées sur le terrain, selon les moyens financiers de l'APC et de la wilaya" a-t-il affirmé. Concernant le projet de raccordement du village à l'eau potable, via le système des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoune, le wali a assuré que les travaux seront finalisés dans un délais de 15 jours : "Le village sera raccordé à l'eau potable 24H/24 avant le mois de Ramadan et je reviendrai pour mettre en service le réseau" a-t-il déclaré. Pour rappel, le projet en question comporte la réalisation de deux châteaux d'eau et d'un réseau de 4 kilomètres. Le taux d'avancement des travaux avoisine actuellement les 90 %. À noter, enfin, que le wali s'est rendu, par la suite, au village Tafarka, relevant de la commune de Taghzout où une "Waâda" a été organisée par le comité du village à son l'honneur.

Oussama Khitouche