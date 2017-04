La protection civile recrute 360 maîtres-nageurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

La direction de la protection civile de la wilaya de Béjaïa procédera au recrutement par concours de pas moins de 360 maîtres-nageurs pour assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de la wilaya de Béjaïa, durant la saison estivale 2017, qui débutera officiellement le 1er juin prochain, a indiqué la cellule de communication de la protection civile.

Le concours de recrutement de ces surveillants de plages sera organisé, le 20 mai, au niveau de la piscine du complexe OPOW de Béjaïa, a-t-on précisé. Les inscriptions pour la participation à ce concours s’étaleront du 1er au 15 mai, a souligné la même source. La nouveauté cette année est que les candidats au concours peuvent déposer leurs dossiers d’inscription au niveau des unités de la protection civile les plus proches. Ces 360 postes budgétaires, accordés pour cet été 2017, concernent une période de quatre mois, soit de juin à septembre. «Les candidats qui seront choisis doivent répondre à plusieurs critères, à savoir la maîtrise de la natation, une bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, être âgés de 20 à 35 ans au plus, être en bonne constitution physique et ne pas avoir de tatouage apparent sur le corps», a affirmé le chargé de communication à la protection civile de Béjaïa. Les candidats à ce concours passeront, en plus d’un test psychotechnique, deux épreuves de la natation. Il s’agit de la nage libre (deux fois 50 mètres) et le repêchage de mannequin. À noter que pas moins de 33 plages seront autorisées à la baignade pour cette nouvelle saison estivale 2017 dans la wilaya de Béjaïa.

Boualem S.