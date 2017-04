Objectif : Une couverture vaccinale totale

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’Algérie entend réaliser une couverture vaccinale totale et pour éradiquer définitivement plusieurs maladies infectieuses graves dans le but de réduire le taux de mortalité infantile.

«Les autorités publiques avaient atteint l'objectif ambitieux d'une couverture vaccinale de plus de 90% pour tous les vaccins», a affirmé jeudi dernier le Ministre de la santé Abdelmalek Boudiaf. S’exprimant à l'occasion de la Semaine africaine de vaccination, le Ministre a estimé que cette semaine «est également un moment singulier pour souligner la volonté constante du pays de relever le défi de la vaccination ». Il affirme dans ce sens, que d'autres maladies comme la rougeole ont connu un recul drastique passant de plus de 20.000 cas en 1996 à moins de 100 cas sporadiques, ces dernières années". «Grâce à une volonté politique réaffirmée, l'Algérie a obtenu un succès majeur, à savoir: la certification en novembre 2016 par l’OMS de l’élimination de la poliomyélite», a tenu à rappeler le Ministre. «Ces succès ne doivent en aucun cas constituer une cause de relâchement et nécessitent non seulement le maintien de la vigilance mais aussi la poursuite de façon résolue de la mise en œuvre de nos programmes de vaccination". Selon lui, le budget de l’État pour l'acquisition des vaccins (obligatoires et gratuits) est passé de 251 millions de dinars en 1997 à 10 milliards de dinars en 2016 pour un total de près de 48 millions de doses de vaccins, assurées dans plus de 7000 structures sanitaires de proximité et plus de 200 établissements hospitaliers à travers le territoire national.

L. O. CH