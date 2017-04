Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

À la veille de la clôture de la campagne des élections législatives, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a rencontré, hier, ses supporters dans l’Algérois pour leur expliquer le programme de son parti.

En effet, lors d’un meeting organisé dans la matinée d’hier, à la salle Harcha Hassan, sise au 1er Mai à Alger, M. Ouyahia a mis en exergue la nécessité d’encourager l’investissement et la production nationale pour faire face à la chute des recettes pétrolières. «La crise économique va durer. Il est temps de sortir de la dépendance pétrolière pour pouvoir construire notre pays», a-t-il dit. Le défi actuel de son parti, a-t-il fait savoir, «est celui du développement économique et ce, à travers l’amélioration du climat d’investissement et l’éradication des lobbies.» Il a mis l’accent, dans ce contexte, sur la nécessité d’encourager les agriculteurs et d’adapter l’université aux besoins du marché du travail. M. Ouyahia a appelé, également, à la privatisation des usines publiques qui ont des problèmes financiers, «afin de ne pas faire face au scénario des années 80», a-t-il mis en garde. Afin de pouvoir mettre en place ces réformes, le SG du RND a souligné l’importance de préserver la sécurité du pays qui «reste menacé par le terrorisme, notamment face à la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays voisins», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Sans la stabilité, il n’y aura ni unité nationale ni développement économique.» Sur le volet social, M. Ouyahia a plaidé pour la lutte contre le phénomène de la violence dans la société. Dans ce sillage, il a appelé à l’application de la peine de mort contre les kidnappeurs d’enfants et les dealers de drogue. Sur le plan politique, le leader du RND s’est engagé à militer au sein du parlement pour l’application des textes de lois et le renforcement de la place des partis de l’opposition. «Au RND, on croit à l’alternance au pouvoir. Nous, on ne va pas gouverner pendant 100 ans», a-t-il indiqué, en faisant allusion aux propos tenus par le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, qui avait affirmé que son parti «gouvernera encore pendant 100 ans.» Par ailleurs et à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté d’expression qui sera célébrée, le 3 mai prochain, M. Ouyahia a félicité la presse algérienne qui, selon lui, défend la vérité et participe à l’amélioration de la situation du pays : «Vive la presse algérienne», a-t-il dit, en mettant en avant la mise en place d’un fonds pour soutenir la presse nationale.

Samira Saïdj