Création d'un groupe des Télécom

Les entreprises publiques Algérie Télécom (AT), Algérie Télécom Mobile (ATM) et Algérie Télécom Satellite (ATS), seront désormais fusionnées au sein d’un nouveau groupe de télécommunication.

Jugeant que le modèle actuel du groupe Algérie Télécom «n’est pas très avantageux» par rapport à son positionnement au sein de l’économie, la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Imane-Houda Faraoun, estime qu’il est impératif de le transformer en une entité publique désignée sous le nom de Groupe Télécom Algérie. S’exprimant, avant-hier, sur les ondes de la chaîne III de la radio algérienne, Mme Houda Faraoun a annoncé la création du groupe Télécom Algérie qui englobera les trois entreprises publiques. Ce dernier, explique-t-elle, “se chargera de piloter les trois entreprises publiques AT (téléphonie fixe), ATM (Mobilis) et Algérie Télécom Satellite (ATS)”. À l'instar des grands groupes dans le monde, poursuit l’invité de la radio nationale, le groupe Télécom Algérie disposera de tous les moyens de l’État en matière de télécommunications. “L’État cédera AT, ATM et ATS à ce groupe qui va assurer le management économique, financier et la planification”, a-t-elle encore indiqué. Il aura également pour mission de «mutualiser certains métiers notamment la communication, la valorisation de la ressource humaine, les plans de développement et les achats de ces trois entités qui s'élèvent à des millions de dollars par an», a expliqué la ministre de tutelle. Aussi, GTA aura à sa charge de se déployer en Afrique où il pourra commercialiser des services satellitaires et de la bande passante, déployer des services et utiliser les infrastructures en Algérie notamment le nouveau data center d'AT (en cours de réalisation) que "nous voulons présenter à des pays africains pour domicilier leurs données". Néanmoins, la première responsable du secteur a tenu à rassurer, à cette occasion, l'ensemble des travailleurs d'AT, ATM et ATS que «rien ne changera au niveau des trois filiales qui continueront à fonctionner comme par le passé». À une question sur le rapport de la Cour des comptes sur les créances impayées d'AT et qui s'élèvent «à plus de 60 milliards de DA», la ministre a indiqué que «le système de gestion des ressources financières d'Algérie Télécom fonctionne de façon archaïque causant une grande déperdition des chiffres». Elle a affirmé dans ce sens, que «cet opérateur est en train de mettre en place un système d'information qui permettra plus de transparence d'organisation et certainement plus de bénéfices».

L.O.CH