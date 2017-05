«Certains partis ont peur du changement»

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le président du mouvement pour l’entente nationale (MEN), Ali Boukhazna, a qualifié, avant-hier lors d’un meeting tenu sur la place du centre-ville d’Aïn-Bessem, les partis qui appellent au boycotte des prochaines élections législatives de «saboteurs».

Il affirme que d’autres partis politiques se sont alliés aux boycotteurs pour «maintenir le statu quo politique au sein des grandes institutions de l’État, au même titre que leurs intérêts personnels.» M. Boukhazna n’a pas manqué d’appeler l’assistance et les citoyens de la wilaya en général, d’opter en force pour la liste du MEN aux élections du 4 mai, en avançant qu’il s’agit de «candidats crédibles, intègres et qui se sont engagés à rester auprès de la population de la wilaya durant les 5 années de leur mandat.» «Aujourd’hui, ces mêmes partis ont peur du changement et ont peur du réveil de la masse silencieuse, car ils savent très bien que l’air du favoritisme, des quotas et du passe droit est terminé ! La scène politique a sensiblement changé lors de cette campagne, aujourd’hui il est clair qu’il n’y a plus de grands ou de petits partis politiques et ce sont les urnes qui vont déterminer nos positions», dira-t-il. L’intervenant n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur les députés sortants de la wilaya, en les accusant d’avoir abandonné la wilaya et ses citoyens durant les cinq dernières années : «Je sais que Bouira et les citoyens de toutes ses communes souffrent de plusieurs maux. Pire encore, nos concitoyens qui avaient fait confiance à neuf députés en 2012, se sont retrouvés sans le moindre interlocuteur ou représentant durant toute cette période. Aujourd’hui, il est grand temps de faire confiance à de nouvelles personnes, capables de concrétiser les changements dans nos institutions», a-t-il déclaré. L’hôte d’Aïn-Bessem avancera également quelques points du programme électoral de son parti, en affirmant que les députés du MEN plaideront dans la future assemblée à la relance de l’économie nationale et des entreprises publiques créatrices d’emplois : «Ici même à Aïn-Bessem, beaucoup d’entreprises publiques qui employaient des milliers de pères de familles ont été sabotées et fermées. Pour nous, la meilleure solution pour une sortie de crise est le réinvestissement dans le secteur public et la relance des entreprises publiques productrices et créatrices d’emplois», a-t-il martelé. M. Boukhazna n’a pas manqué d’attirer l’attention des responsables locaux, à leurs têtes les chefs des daïras et les walis, afin qu’ils veillent sur le bon déroulement de ces élections qu’il qualifiera d’historique : «Le Président Bouteflika a ordonné à ces responsables d’être neutres et de veiller sur la transparence des élections» a-t-il ajouté. À noter, par ailleurs, que la liste du MEN à Bouira, chapeautée par l’entrepreneur Mohammed Hadj Tayeb, a reçu le soutien de l’ancien député et maire FLN d’Aïn-Bessem, en l’occurrence Nourri Mohammed, qui était d’ailleurs présent lors du meeting du MEN dans cette ville.