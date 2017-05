«Les jeunes sont la ressource de ce pays»

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Farida Si Nacer : J’ai 35 ans je suis conseillère en communication au niveau de l’ANSEJ de Bouira, élue à l’APC de Haïzer et animatrice à la radio de Bouira. Je suis titulaire d’une licence et d’un Master 2 en communication. Actuellement je prépare une licence en droit administratif. Ce qui ne m’a pas empêchée d’étoffer mon parcours avec 12 ans dans le mouvement associatif et 14 années de politique.Nous misons essentiellement sur les jeunes compétences de notre liste. Des jeunes qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. C’est l’esprit jeune renforcé par une expérience dans le mouvement associatif qui nous permettra de convaincre les gens de se rendre massivement aux urnes le 4 mai prochain. Aussi le choix d’une femme comme tête de liste, la seule parmi les 17 listes se présentant à Bouira, est la preuve que notre parti reconnait le courage de la femme bouirie. L’ANR a fait confiance aux jeunes et aux femmes. La liste a été confectionnée à Bouira de manière collégiale avec le consensus de tous nos militants. Notre devise à l’ANR c’est «Soutien critique et opposition constructive».La confiance que les citoyens ont pour nous fait toute la différence. Ils savent que nous évoluons au quotidien à leurs côtés, nous sommes tous issus de familles modestes. Notre liste a fais l’objet d’un consensus et les militants ont, à l’unanimité, opté pour les membres de la liste. Chez d’autres formations, certains candidats se représentent pour un 2ème ou 3ème mandat, nous, c’est avec un travail de terrain de 14 ans que nous nous présentons devant la population.Nous resterons fidèles à nous-mêmes avant tout, avec nos valeurs et nos principes. C'est-à-dire qu’en permanence, nous serons à l’écoute des citoyens, nous accompagnerons les élus locaux, quelles que soient leurs couleurs politiques, afin de les aider dans le développement local. Nous le disons à chaque meetings et chaque rencontre de proximité, nous ne faisons aucune promesse creuse. Notre seule promesse est de rester fidèls à nos convictions et engagements. Nous ouvrirons des permanences à travers la wilaya pour suivre, en continu, les problèmes soulevés ici et là. Mon autre engagement est de me consacrer entièrement à ma mission, être présente à l’APN lors des plénières, et le reste du temps être omniprésente aux côtés de mes concitoyens avec lesquels nous établirons un vrai programme pour les besoins de la wilaya. Il faut savoir qu’aujourd’hui encore, des femmes, à travers les communes rurales que j’ai sillonnées, n’ont même pas de carte d’identité. Nous devons militer pour que ces femmes s’émancipent davantage et s’impliquent dans la société où leur rôle est précieux. L’accompagnement des jeunes est également un de nos objectifs. Nous prônons la création des micros entreprise dans tous les secteurs, surtout dans le domaine de l’agriculture, la vocation première de la wilaya. Mais quels que soient les résultats de ces élections, les candidats de l’ANR de Bouira continueront à militer.