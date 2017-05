«Il faut une large mobilisation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Akkache Yahia, tête de liste RCD à Bouira, pense qu’avec une large mobilisation lors des élections du 4 mai prochain, l’avenir de la région serait prometteur si cette liste venait à être créditée par le choix des électeurs. «Lors de nos sorties de proximité que nous privilégions durant la campagne, nous avons écouté les citoyens de la majorité des localités de notre wilaya. Nous avons constaté que la population est lasse des discours creux et populistes. Nos concitoyens attendent du concret (…) C’est pour cela que nous recommandons aux électeurs de s’exprimer massivement et surveiller leurs voix. Nous pensons qu’une adhésion massive de la population peut constituer un rempart contre la fraude (…) Nous continuerons à accompagner au-delà de ce rendez-vous électoral l’aspiration profonde de la population à asseoir une véritable démocratie et une justice sociale», dira-t-il. En termes d’engagement envers les électeurs si la liste qu’il mène venait à accéder au Parlement en majorité, Akkache Yahia avance qu’il veillera «continuellement à inscrire leurs préoccupations comme étant des urgences à traiter. Ces électeurs auront élu des militants qui sauront expliquer fidèlement les raisons du retard de développement que subit notre région. Je m’explique : N’est-ce pas subir un sous-développement que de vivre en paysan au fond d’une région semi-aride telle que Sour El Ghozlane et avoir à payer les mêmes tarifs de consommation d’énergie qu’un autre vivant dans la Mitidja paye ? N’est-ce pas subir un sous-développement que d’être citoyen vivant dans les régions montagneuses au-delà des mille mètres d’altitude et payer ses consommations d’énergie aux mêmes tarifs qu’un habitant de la Capitale ? N’est-ce pas subir un sous-développement lorsqu’on vit en citoyen dans une région touristique par excellence mais qui malheureusement ne génère aucune plus value ne serait-ce d’un chiffre sur le produit régional brut ? N’est-ce pas subir le sous-développement lorsqu’on se retrouve peinés à voir des troupes de jeunes à tous les carrefours de nos villes à faire des quêtes pour assurer un minimum de prise en charge sanitaire à nos malades au moment où les prises en charge de l’État y compris vers des hôpitaux étrangers continuent à se faire dans l’opacité totale ? N’est-ce pas subir le sous-développement lorsque l’impact attendu de l’investissement public n’est pas atteint à cause de la corruption et de l’incompétence ? N’est-ce pas subir un sous-développement lorsqu’un périmètre agricole s’étalant des plaines d’El Esnam jusqu’à Tazmalt est asséché depuis des décennies sans que les pouvoirs publics ne s’inquiètent du sort de ces milliers de paysans et de leurs familles ? Ce sont là autant de questions que se posent nos concitoyens et qui attendent des réponses. Nous, dans notre programme, affirmons qu’il n’y a pas de situations désespérées, il y a seulement des femmes et des hommes qui désespèrent des situations. Au RCD, nous sommes connus pour notre discours de vérité face aux falsifications et aux mensonges du pouvoir (…) Nous revendiquons la franchise et la vérité comme point de départ de notre lucidité et de notre action (…) Avec notre liste, et grâce à la mobilisation de tous, nous pouvons contribuer à faire sortir la région et le pays de l’impasse dans laquelle l’ont mené les gouvernants issus des partis de la fraude et de la corruption», insiste t-il.