Plus de 3 840 retraits de permis de conduire

Le groupement régional de la Gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou a dressé le bilan de ses activités pour le premier trimestre de l’année en cours. Dans le volet de la police judicaire et dans le registre de la criminalité générale, les unités du groupement ont enregistré, du 1er janvier au 31 mars, 393 crimes. 67,22% de l’ensemble de ces affaires ont été élucidées. Lors de ces opérations, 86 personnes ont été arrêtées. le rapport de la gendarmerie relève une hausse de 6,83% par rapport à la même période de l’année dernière. Plus en détails, le rapport parle de 32 crimes et 361 délits. En outre, «50 personnes sur les 86 arrêtées ont été mises en détention», précise-t-on. La gendarmerie a notifié que «le plus grand nombre de ces crimes (195) ont été commis contre les biens», en revanche contre les personnes, il a été enregistré 174 affaires. Dans le cadre de la famille et des mœurs, il a été indiqué six affaires et 21 personnes arrêtées. Contre l’ordre public, la gendarmerie de Tizi-Ouzou est intervenue dans quatre affaires. S’agissant du trafic de drogue, deux affaires ont été enregistrées, lors desquelles dix personnes ont été arrêtées. Dans un autre registre, concernant les lois spéciales, il a été indiqué dans le rapport que dans le cadre de la lutte contre la vente des boissons alcoolisées, le groupement de la gendarmerie a eu à résoudre 42 affaires. Une quantité de 21 118 bouteilles a été saisie. Douze personnes ont été poursuivies en justice puis mises en détention. La police des eaux, dans le cadre de la lutte contre le vol du sable des rivières, a procédé au règlement de quatre affaires. Quatre camionnettes ont été récupérées et quatre personnes arrêtées dont trois mises en détention provisoire. Dans le registre de la sécurité routière, 67 accidents ont été enregistrés durant le premier trimestre de l’année en cours. Le bilan des morts est de 7 personnes, quant aux blessés, le chiffre est de 94. Le constat de la gendarmerie est que «ce bilan est plus élevé que celui de l’année dernière ». La hausse est estimée à 3,07%. Ceci dit, d’après les chiffres communiqués, le taux des accidents mortels a baissé comparé à la même période de l’année dernière. La baisse est estimée à 10,76%. Pour lutter contre les accidents de la circulation dans la wilaya, la gendarmerie a effectué 1081 opérations sur les différentes routes de la wilaya, dont 445 barrages et 636 patrouilles. Lors de ces opérations, il a été relevé 2 937 infractions et délits. Plus de 3 840 permis de conduire ont été retirés.

Kamela Haddoum.