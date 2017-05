Salim retrouve les siens

Par DDK | Il ya 1 heure | 215 lecture(s)

La disparition du jeune enfant Salim de Beni Zmenzer, tout juste âgé de neuf ans, a connu un dénouement heureux, avant-hier.

L’enfant a été, en effet, retrouvé sain et sauf en milieu de matinée d’avant-hier, abandonné par ses ravisseurs dans une bâtisse en construction dans un village limitrophe, à quelque 10 kilomètres de la maison familiale. Ainsi donc, le cheminement de cette disparition a conclu qu’il s’agissait bien d’un enlèvement et non d’une disparition anecdotique. Des sources locales ont affirmé qu’il a été enlevé par deux personnes à bord d’une Clio blanche, à moins d’une cinquantaine de mètres de chez lui. Les ravisseurs, jusque là inconnus, l’ont visiblement conduit au village voisin d’Ichardiouane, distant de seulement sept kilomètres, dans la commune de Béni Douala, où il a été retrouvé séquestré dans une bâtisse en cours de réalisation. C’est une dame de passage dans la matinée d’avant-hier, qui a entendu les pleurs d’un enfant qui a, dès lors, donné l’alerte. C’est ainsi que la gendarmerie et les villageois se sont rendus sur les lieux pour libérer l’enfant qui était ligoté des pieds et des mains, selon toujours des sources villageoises. Le père de l’enfant, rentré de France vendredi dernier, soit aussitôt après l’enlèvement, visiblement éprouvé mais satisfait de retrouver son petit indiquera : «Dieu merci nous avons retrouvé Salim saint et sauf. Il est un peu traumatisé et apeuré, mais il va vite s’en remettre». Et d’ajouter : «Nous avons été contactés par les ravisseurs, mais nous ne leur avons versé aucune rançon. Nous remercions l’ensemble des villageois et les services de sécurité pour leur solidarité et leur mobilisation qui a permis de retrouver Salim rapidement». À noter que les villageois d’Aït Anane en particulier et ceux d’Ath Zmenzer en général se sont mobilisés comme un seul homme pour retrouver Salim. Le jour de sa libération (dimanche), une grève générale avait été observée pour dénoncer le kidnapping et appeler à plus de sécurité. Les villageois veulent également exprimer leur solidarité avec la famille Mahdad.

«L’auteur du kidnapping est un entrepreneur de 39 ans du même village»

Le procureur de la République près la cour de Tizi-Ouzou, Lazizi Mohamed Tayeb, a révélé, hier, lors d’un point de presse, que «l’auteur présumé du kidnapping de Salim a été arrêté et qu’il était également l’auteur d’une tentative d’enlèvement d’un autre enfant de sept ans, le 19 avril dernier, dans le même village, mais que celui-ci avait réussi à lui échapper». Le procureur confirmera également la déclaration du père de Salim, en déclarant que «la famille de l’enfant a été jointe au téléphone à deux reprises, deux appels masqués, le premier à 15h47 et le second à 16h17 et même l’enfant a pu parler avec sa famille pendant un temps très court. Grâce au travail de nos équipes spécialisées, le lieu a été localisé. Le 30 avril à 8h15 du matin, un passant a entendu les pleurs d’un enfant et a donné l’alerte. Les enquêteurs se sont rendus très rapidement à l’endroit indiqué et l’enfant a pu être récupéré sain et sauf», dira le procureur, ajoutant que «l’auteur présumé du kidnapping a été arrêté grâce aux investigations et à l’exploitation de l’appel téléphonique. Il s’agit de Ch. A, âgé de 39 ans, un entrepreneur en difficulté financière, selon ses déclarations». Le procureur révèle aussi que «lors de l’enquête, on a découvert qu’un autre enlèvement s’était produit dans le même village, sur un autre enfant de sept ans, qui a été ligoté et mis dans une malle de voiture. L’enfant a pu sortir de la voiture et se sauver. Une enquête avait été lancée par les services compétents. Il s’est avéré finalement que c’est le même auteur qui a commis aussi le forfait avorté. Les investigations se poursuivront jusqu’à l’arrestation de l’ensemble des criminels qui seront traduits devant la justice», a conclu le procureur. Rappelons que Salim Mahdad, un enfant âgé de 9 printemps, a été enlevé sur le chemin de retour de l’école, à quelques dizaines de mètres de chez lui, dans l’après-midi de jeudi dernier. La mobilisation des villageois et des services de sécurité, qui ont procédé à des recherches minutieuses dans toute la région, les appels sur les réseaux sociaux, l’affichage, les caravanes et les avis de recherche ont fini par payer. Toujours est-il que la population locale trouve que la région n’est pas suffisamment sécurisée et regrette que «les structures des services de sécurité soient si peu présentes». «Une meilleure implantation des services de sécurité servira, sans doute, à dissuader un peu plus ces malfrats», déclare un habitant dudit village. Au sujet de ces derniers, des informations ébruitées, hier en début de journée qui seront d’ailleurs par la suite confirmées par le proccureur près la cour de Tizi-Ouzou dans l’après-midi, indiquaient que les auteurs du rapt du jeune Salim étaient identifiés. H. T.